Beirut: Abboud pone a los violadores aceras libres · Global Voices

En Beirut, Marwan Abboud ordenó la retirada inmediata de las ocupaciones irregulares de las aceras y del dominio público. Las inspecciones comenzarán el 16 de noviembre de 2026. Las tiendas, los establecimientos turísticos y el estacionamiento de valet están preocupados, con posibles cierres temporales y un recordatorio de las normas aplicables a las autorizaciones existentes y los servicios de estacionamiento.

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El Gobernador de Beirut, Marwan Abboud, emitió el lunes 2 de noviembre una advertencia general definitiva a las personas, empresas, establecimientos turísticos y empresas valet que ocupan irregularmente el espacio público o superan los límites de su autorización. Los delincuentes deben retirar inmediatamente sus instalaciones. Las inspecciones anunciadas comenzarán el 16 de noviembre de 2026, con medidas hasta el cierre temporal de los establecimientos interesados.

La advertencia No 11866/2026, de fecha 2 de noviembre, fue comunicada por el departamento de relaciones públicas del municipio de Beirut y reproducida por el Organismo Nacional de Información (NNA). It concerns municipal public goods, sidewalks, traffic lanes and areas of recoil imposed by regulation. Su objetivo declarado es proteger el uso colectivo de estos espacios, la seguridad de los habitantes y la libertad de circulación de peatones y vehículos.

Tablas, pantallas y obstáculos: un perímetro muy amplio

El texto detalla las instalaciones que pueden constituir una ocupación irregular. Estos incluyen mesas, sillas, asientos, carpas, sombrillas fijas o móviles, cortinas, cajas de flores y barreras metálicas, de hormigón o plástico, cuando ocupan o reservan los espacios interesados y restringen su uso.

Mercancías, estantes, exhibiciones, carros, puestos y máquinas de preparación de café o bebidas también están cubiertos cuando se colocan fuera de los límites legales del establecimiento. La advertencia también se refiere a las extensiones de actividad comercial o turística más allá de estos límites, incluso bajo los balcones o los avances mencionados en el texto.

El estacionamiento está sujeto a disposiciones explícitas: está prohibido establecer obstáculos privados para reservar lugares en las carreteras públicas o para aparcar vehículos en las aceras destinadas a los peatones. La lista de equipos no es exhaustiva: el criterio utilizado es la ocupación irregular o restricción del acceso a estos espacios.

Retiro inmediato, inspecciones a partir del 16 de noviembre

Hay que distinguir dos plazos. The warning calls on those concerned to immediately cease their offences and remove non-compliant facilities and obstacles. Luego fijó el 16 de noviembre de 2026 como el comienzo de las giras de control de campo. Por lo tanto, esta fecha no califica como autorización para mantener ocupaciones irregulares hasta entonces.

Esas inspecciones serán llevadas a cabo por las dependencias pertinentes de la Dependencia de Policía de Beirut en coordinación con los servicios municipales y el Regimiento de la Guardia Municipal. Deben poder identificar y documentar las infracciones y luego aplicar las decisiones administrativas adoptadas por la autoridad competente. Se prevé expresamente el seguimiento de la reincidencia.

Cuando persista una ocupación irregular, el procedimiento prevé un informe y, en los casos en que sea legalmente posible hacerlo, la decisión del Gobernador de cerrar temporalmente el establecimiento. El texto menciona la suspensión temporal de la autorización, donde existe, y el cierre con sellos rojos hasta que la infracción sea finalmente abolida.

Valores sujetos a obligaciones específicas

Un componente separado es para las empresas « valet parking ». No pueden reservar una parte de la carruaje, una acera o cualquier otra zona cubierta por la advertencia para los coches de sus clientes, ya sea por medio de barreras o por cualquier otro método que impida que los residentes se beneficien de ella.

Los vehículos deben estacionarse exclusivamente en la tierra designada en la autorización de la empresa. La advertencia también recuerda el arancel oficial previsto en la Decisión conjunta No 1508 de 15 de octubre de 2026: no debe exceder de 500.000 libras libanesas. Esta cantidad es una tarifa para el estacionamiento de valet, no una multa para ocupar espacio público.

En caso de infracción, debe redactarse un informe contra la empresa, junto con una suspensión temporal de su actividad o la cancelación de su autorización según la naturaleza del incumplimiento y las disposiciones aplicables. Las empresas no licenciadas deben cesar inmediatamente los negocios y no pueden reanudar los negocios hasta que hayan obtenido la licencia requerida.

También se advierte a las tiendas y establecimientos turísticos que no utilicen una empresa de valet sin licencia. The law provides for their liability for offences attributed to them when they contract with an unauthorized company or organize a service leading to irregular encroachment.

Las autorizaciones válidas siguen siendo reconocidas

La advertencia no elimina todas las ocupaciones autorizadas sin distinción. Las decisiones emitidas periódicamente por la autoridad competente seguirán teniendo en cuenta durante su validez, dentro de los límites de la zona, las condiciones y el período que especifiquen. No cubren extensiones adicionales o excedencias de su perímetro.

Sin embargo, ninguna renovación es automática. Toda prórroga debe estar sujeta a una decisión regular y cumplir con las condiciones jurídicas y administrativas. Debe justificarse la negativa a renovarse, en particular a la luz de los delitos encontrados, la seguridad pública y la protección del uso colectivo.

El comunicado de prensa no proporciona una serie de establecimientos interesados, ni proporciona un calendario para cada barrio, ni proporciona un resumen de las operaciones ya realizadas bajo esta advertencia. Tampoco establece un calendario general de multas o gastos de eliminación. La participación anunciada es ahora la aplicación de estas reglas sobre el terreno, empezando por los controles del 16 de noviembre.

Fuente: Comunicado del Servicio de Relaciones Públicas del Municipio de Beirut, reproducido pornational Information Agency2 de noviembre de 2026.

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