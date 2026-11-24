El distrito de Lörrach reorganiza la red de autobuses de Markgräflerland y Kandertal el 13 de diciembre. La línea 200 vinculará Kandern a Basilea a través de Weil am Rhein, mientras que la línea 240 servirá a Lörrach-Brombach. Los viajes escolares están abiertos a todos. El autobús EuroAirport 220 no es parte del cambio.

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Los habitantes del suroeste de Baden-Württemberg tendrán que revisar sus hábitos de transporte el domingo 13 de diciembre. El martes 24 de noviembre, el distrito alemán de Lörrach detalló la revisión de la red de autobuses de Markgräflerland y el valle de Kander. Cambio de números, salidas a intervalos regulares y partidos programados: la reforma también se refiere a los viajeros que se unen a Basilea de Kandern y Weil am Rhein.

Entre Kandern y Basilea, la línea 200 toma la mayor parte del

La línea 200 vinculará a Kandern, Weil am Rhein y Basilea. Se reanudará esencialmente el servicio de la vieja línea 55. Su paso a Basilea lo convierte en uno de los ejes transfronterizos de la nueva red. La línea 240, que tiene 54 años, vinculará a Kandern con Lörrach-Brombach. El distrito planea un autobús cada media hora en esta línea durante las horas pico.

Aparte de estos refuerzos, las líneas principales 200, 240, 245, 255 y 265 están planificadas a un ritmo por hora. El rango anunciado en las líneas 200 y 240 se extiende de 5 a.m. a medianoche, con una oferta reducida los fines de semana. No se debe inferir que un autobús pasa a las 5 a.m. en cada parada: la salida exacta depende del significado y día de la semana.

En Kandern, Schallbach y Fischingen, la correspondencia cambia

El distrito registró varias correspondencias en los horarios. En Schallbach, se refieren a las líneas 200 y 245. En Fischingen conectan las líneas 245, 255 y 274. En Kandern, la nueva organización acerca las horas de 200, 240, 205 y 207. La línea 245 incluye Efringen-Kirchen, Schallbach, Wittlingen y Lörrach.

Algunos viajes realizados por una persona requerirán ahora un cambio de autobús. Otros serán directos. Las paradas y los horarios de salida también cambian: el distrito invita a los viajeros a comprobar su viaje en los tiempos del 13 de diciembre, incluso si han estado utilizando la red durante mucho tiempo.

Viajes escolares accesibles con título ordinario

Las rutas reservadas anteriormente para los estudiantes se integrarán en el servicio público de autobuses, en parte bajo nuevos números. Otros viajeros podrán pedir prestados a la tasa de red regional RVL regular. Las líneas 271 a 277 siguen siendo principalmente para viajes escolares, mientras que algunos servicios secundarios también se utilizarán durante las vacaciones.

El autobús 220 para EuroAirport no es parte de esta reorganización

La línea 220 FREUND ya vincula Lörrach al EuroAirport Basel-Mulhouse-Fribourg. Complementa la red, pero el distrito afirma que no es parte del lote de Markgräflerland. El nuevo número para recordar para Kandern–Weil am Rhein– Bâle es por lo tanto 200, no 220. Para horarios completos, planes de línea y oportunidades de correspondencia, el distrito se refiere a su nueva página de red.

Cobertura: dentro de un autobús de 220 líneas entre Lörrach y EuroAirport, 15 de diciembre de 2024. Este archivo no ilustra el lanzamiento de la nueva red. Ahmet Düz / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0; cropping and dressing under the same license.

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