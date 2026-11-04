Depositors: Financial law could wait 2027

La Ley de Pérdida Financiera sigue sin tener fecha de votación garantizada. Yassine Jaber quiere acelerar el trabajo, pero el presupuesto, los debates internacionales y la financiación complican el calendario. Para los depositantes, el pronóstico para 2027 todavía no es un plazo individual para la devolución de las cantidades bloqueadas. La deuda pública, los recursos del banco central y el tratamiento de retiros anteriores siguen siendo especificados antes de convertir anuncios políticos en derechos concretos para cada titular de la cuenta.

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The Financial Loss Law still does not have a guaranteed voting calendar in Lebanon. Yassine Jaber quiere acelerar su examen con el Banco del Líbano, mientras que el presupuesto 2027 moviliza al Comité de Finanzas. Los plazos para completar el texto siguen siendo previsiones. No establecen el primer día de reembolso de los depositantes ni las sumas que cada uno puede retirar.

El Ministro de Finanzas y el Gobernador Karim Souaid han realizado trabajos técnicos sobre el proyecto. Esta medida debe especificar las disposiciones que quedan por examinar antes de continuar su examen parlamentario. Se trata de un sistema que se espera se ocupe de las pérdidas acumuladas desde el colapso de 2019 y permita a los bancos reanudar el negocio normal.

Por lo tanto, para los depositantes, la información central se refiere al tiempo que les queda. El trabajo del gobierno, las discusiones con el Fondo Monetario Internacional y el procedimiento de la Cámara no siguen un solo plazo. Un acuerdo sobre una directriz no vale la pena adoptar todos los artículos. Tampoco es una prueba legal aprobada de que el efectivo necesario está inmediatamente disponible.

Financial Loss Act: Uncertain maturities

En su reciente explicación del presupuesto de 2027, Yassine Jaber expresó la esperanza de completar el texto antes de la próxima primavera. Planeó reanudar los debates después de la labor presupuestaria de diciembre. Otra estimación, en la segunda mitad de 2027, también figura en la información publicada el 4 de noviembre. Estas diferentes indicaciones no permiten anunciar una fecha fija.

Tampoco es suficiente establecer que se hubiera decidido un aplazamiento oficial. No existe un calendario de votación parlamentario definitivo que acompañe estas previsiones. La distinción cuenta con los titulares de cuentas congeladas, a las que los sucesivos anuncios políticos todavía no ofrecen un plazo individual que puede ser aplicado.

El Ministro presentó el proyecto como hoja de ruta para tratar los derechos de los depositantes y restablecer el funcionamiento del sector. Afirma que la extensión de la crisis sin solución ya no es aceptable. Esta posición expresa el deseo de acelerar. No sólo resuelve los desacuerdos financieros y las medidas institucionales que hacen necesaria la aplicación.

Presupuesto 2027 ocupa el Comité de Finanzas

El primer obstáculo al calendario es el debate presupuestario. El Gobierno y los miembros del Parlamento deben revisar los ingresos, los gastos y las disposiciones fiscales para el próximo ejercicio fiscal. El Comité de Finanzas ya está trabajando en estos capítulos. Los mismos funcionarios participan en el caso bancario, que concentra varias negociaciones importantes en un corto período de tiempo.

Sin embargo, el presupuesto y la Ley de pérdidas financieras siguen siendo dos textos separados. El primero organiza recursos gubernamentales y autoridades de gasto. El segundo debe especificar el tratamiento del desequilibrio financiero y los procedimientos para la devolución de los depósitos. Por lo tanto, un voto presupuestario no regula automáticamente el destino de las cuentas bancarias.

El comercio con el FMI es otro marco temporal. Yassine Jaber indica que los contactos continúan, especialmente en el marco financiero a mediano plazo. Los debates anunciados en noviembre deberían ayudar a acercar las posiciones. No permiten presentar un programa final como ya concluido, ni transformar una perspectiva de acuerdo en una promesa de pago a los clientes bancarios.

El fin del año también reduce el número de semanas disponibles para reuniones técnicas y parlamentarias. Esto puede afectar el ritmo del trabajo. Sin embargo, no es una norma legal que requiere varios meses. Los progresos dependerán principalmente de las disposiciones efectivamente estabilizadas y de las decisiones del programa.

Puntos a especificar antes del reembolso

La deuda del Estado con el Banco del Líbano es uno de los temas clave. Su tratamiento, interés retenido y la tasa de pagos influyen en los recursos que el banco central podría movilizar. El Ministerio afirma que la contribución pública debe respetar la capacidad del Estado para pagar y la sostenibilidad de su deuda.

Esta reserva impide que el Tesoro se considere una fuente ilimitada de financiación. Una obligación reconocida en un texto y un pago inmediato describen dos situaciones diferentes. El calendario tendrá que mantenerse en consonancia con los ingresos del Gobierno y otros compromisos del Gobierno.

El tratamiento de las cantidades ya pagadas a los depositantes también requiere aclaración. Su posible deducción de una cantidad de referencia, las categorías de cuentas interesadas y las reglas de cálculo alteran directamente lo que cada cliente podría recibir. Por lo tanto, el umbral de 100.000 dólares mencionado en el debate no debe presentarse como un nuevo retiro garantizado a todos.

Las reservas e ingresos del Banco del Líbano plantean otra cuestión: ¿qué activos pueden realmente financiar pagos, y en qué condiciones? La existencia de un activo en el balance no prueba que esté disponible en efectivo. Su movilización puede depender de las normas legales, la valoración o las decisiones que quedan por especificar.

Qué solicitantes pueden verificar en la práctica

El primer punto de referencia será la versión precisa del proyecto examinado en el Parlamento, con sus enmiendas y disposiciones de financiación. Luego se procederá a la votación, las normas de aplicación y las obligaciones impuestas a las instituciones. Estas medidas permitirán distinguir entre los compromisos generales y los derechos realmente abiertos.

Para un cliente, la información útil seguirá siendo muy concreta: saldo retenido, cantidades disponibles, moneda de pago, plazos y consecuencias de retiros anteriores. Hasta que se establezcan estos parámetros, una fecha política anunciada para 2027 no permite el cálculo de un reembolso personal. Por consiguiente, el siguiente progreso mensurable será un texto estable y una financiación explícita, en lugar de un nuevo calendario.

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