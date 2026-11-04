Salam recibido en Baabda: evitar una nueva guerra

Recibido el miércoles 4 de noviembre, por Joseph Aoun en Baabda, Nawaf Salam advirtió contra la participación del Líbano en los conflictos regionales. El Primer Ministro reafirmó que la guerra y la paz son exclusivamente propiedad del Estado y condenó la injerencia de los grupos libaneses en los países árabes, refiriéndose al Yemen. Ambos funcionarios también prepararon el Consejo de Ministros del jueves. Hizbullah, in a separate statement, denied the charges against its experts in Yemen.

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Recibido el miércoles 4 de noviembre por el Presidente Joseph Aoun en el Palacio de Baabda, el Primer Ministro Nawaf Salam advirtió contra la participación del Líbano en una nueva guerra regional. Al final de su entrevista, reiteró que las decisiones sobre la guerra y la paz eran exclusivamente responsabilidad del Estado y sus instituciones constitucionales. Los dos funcionarios también examinaron la situación general y el programa del Consejo de Ministros previsto para el jueves 5 de noviembre en el Gran Sérail.

Conservación del Líbano de los enfrentamientos regionales

La declaración del Jefe de Gobierno se centra en primer lugar en el riesgo de quemarse más en la región. Nawaf Salam se negó a permitir que el país participara en confrontaciones al servicio de intereses externos cuyas consecuencias no podía soportar. Presenta la protección del Líbano como responsabilidad nacional que exige que su interés se sitúe por encima de todas las demás consideraciones.

El Primer Ministro mencionó en particular al pueblo del Sur, que pagó una pesada carga humana y material sobre los conflictos. Recordó la pérdida de vidas, medios de subsistencia y vivienda, haciendo hincapié en su derecho a vivir en seguridad y a construir su futuro sin más guerra, desplazamiento forzado y destrucción.

Su advertencia va acompañada de un recordatorio institucional: ninguna decisión que implique al país en guerra debe escapar del Estado. Nawaf Salam rechaza la idea de que se debe imponer un destino al Líbano sin su elección, o que su territorio debe convertirse en el lugar de conflicto en nombre de otros actores. Puso en el centro de esta posición la preservación de la soberanía y la protección de la población.

A warning about the activities of Lebanese groups abroad

En la segunda parte de su declaración, Nawaf Salam condenó la injerencia de individuos o grupos libaneses en los asuntos internos de los países árabes. In particular, it targeted military activities that might threaten their security, referring to an announcement by the Yemeni authorities.

El Primer Ministro no nombró a un grupo libanés en esta declaración. Tampoco esbozó la base para los cargos a los que se refiere. Su intervención expresa una condena política de esas actividades, que considera perjudiciales para el Líbano y los intereses de sus ciudadanos.

Nawaf Salam reafirmó el compromiso de respetar la soberanía y la seguridad de los países árabes y de fortalecer las relaciones con ellos sobre la base de la confianza mutua. Así pues, la declaración vincula la prevención de una nueva guerra en el territorio libanés a la negativa de las actividades realizadas desde fuera del marco del Estado y probablemente a comprometer esas relaciones.

Hizbullah niega por separado acusaciones sobre Yemen

En una declaración separada emitida el miércoles, Hizbullah negó la presencia de expertos del partido en Yemen para realizar operaciones militares o contribuir al desarrollo de armamentos y la formación de las fuerzas de Ansar Allah, los Houthis. La parte impugna las acusaciones denunciadas a este respecto y afirma que no se basan en hechos.

Esta negación constituye la posición de Hezbollah. Por sí solo no permite la determinación de los hechos alegados. Por lo tanto, debe distinguirse la declaración de Nawaf Salam y la declaración del partido: la primera condena las injerencias mencionadas por las autoridades yemeníes sin nombrar a sus autores, mientras que la segunda rechaza las acusaciones dirigidas específicamente a Hezbollah.

El Consejo de Ministros se reunirá el jueves en el Grand Sérail

The Presidency confirmed that Joseph Aoun and Nawaf Salam had addressed developments in Lebanon and the region, as well as preparations for the next government meeting. Esta reunión se anuncia para el jueves 5 de noviembre en el Grand Serail.

El informe de la entrevista no detalla los archivos de su agenda y no menciona ninguna nueva decisión adoptada en Baabda. La posición pública del Primer Ministro es, en este momento, sobre la necesidad de mantener al país alejado de un nuevo enfrentamiento y reservar a las instituciones constitucionales las decisiones que comprometen su seguridad.

Foto de ilustración: Joseph Aoun y Nawaf Salam, archivo Libnanews. Esta imagen no representa su entrevista del 4 de noviembre de 2026.

Referencias

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