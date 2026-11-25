En el segundo trimestre de 2026, los desglose convencional representaron el 19% del seguro de desempleo y el 24% de los gastos de indemnización, según Unédic.

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Unedic registró 381.300 entradas en el seguro de desempleo en el segundo trimestre de 2026, hasta un 3% año tras año. Los desgloses convencionales representan el 19% de esas entradas y el 24% de los gastos de indemnización pagados en el trimestre. Estas cifras, publicadas el 24 de noviembre, describen dos poblaciones diferentes: las que abren o retoman un derecho y las que reciben un subsidio, a veces respecto de un derecho abierto mucho antes de abril.

La CDS sigue siendo la primera puerta de entrada

Los propósitos de CDD representan el 26% de las entradas, seguidas de despidos personales (24%), desglose contractual (19%), despidos temporales (11%) y despidos económicos (10%). El propósito de la CDS es pesar menos en pagos que en entradas. Unédic explica que las personas afectadas generalmente se compensan por menos tiempo y con más frecuencia acumulan prestaciones e ingresos de la actividad.

Los gastos de indemnización ascendieron a 8.900 millones de euros en el trimestre, excluyendo otros gastos del plan, como su contribución al presupuesto de France Travail. Los despidos personales representan el 25% de esos gastos, justo frente a los desglose convencionales. Comparando las entradas del 19% a los pagos del 24% no permite calcular el coste medio de un descanso: los pagos no corresponden a las únicas tasas nuevas del trimestre.

Dieciséis meses de servicio, no dieciséis meses de pago

Las personas que entran en el plan en el segundo trimestre tienen un promedio de 492 días de derechos potenciales, o aproximadamente 16 meses, por un subsidio diario medio de 44 euros en cifras brutas en la apertura. Ni la duración ni la cantidad teórica describen lo que todo el mundo realmente toca. Unédic recuerda que su trabajo sobre el uso de funciones conduce a un consumo promedio del 60%, sin esta tasa permitiendo concluir cuántos días los participantes de este trimestre serán finalmente compensados.

El balance de abril a junio precede a la entrada en vigor el 1o de septiembre de las nuevas reglas de duración después de una ruptura individual del tratado. Unedic anticipa una disminución del gasto asociado con la medida. Las cifras del segundo trimestre todavía no miden el efecto.

Cubierta: archivo fotográfico en Epernay, Ksiamon, enmarcado y vestido por Libnanews. Visual adaptado bajo licenciaCC BY-SA 4.0despuésfotografía original.

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