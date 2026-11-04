Después de la FPNUL: el apoyo y la vigilancia se distinguirán

La misión europea establecida el 12 de octubre debe apoyar a las instituciones libanesas. Su lanzamiento operacional sigue siendo un paso distinto. La capacitación, el asesoramiento y la supervisión internacional responden a diferentes necesidades. La ayuda ya decidida para el ejército no constituye automáticamente su presupuesto, ni la de una futura presencia internacional en el Sur. El mandato inicial, las funciones civiles y militares y el calendario de reducción del personal de mantenimiento de la paz deben examinarse por separado. Un establecimiento jurídico no demuestra el despliegue efectivo, mientras que la terminación de las operaciones precede a la salida física del personal.

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Desde el 12 de octubre, la Misión Europea de la UESM en Líbano ha estado en vigor legalmente. Su lanzamiento operacional todavía requiere una decisión separada. Su mandato de apoyar a las instituciones libanesas no constituye en sí mismo un sustituto de las patrullas y la vigilancia de la FPNUL.

A medida que la fuerza de las Naciones Unidas llegó a su fin el 31 de diciembre de 2026, se cruzaron dos preguntas sin confusión. La primera se refiere a las capacidades del Ejército Libanés y de las Fuerzas de Seguridad Interna. La segunda se refiere a la presencia internacional que podrá observar incidentes, mantener conexiones y ayudar a prevenir la escalada en el Sur.

La creación de la misión europea proporciona una respuesta institucional a la primera pregunta. No se resuelve automáticamente el segundo. Esta diferencia es fundamental para evaluar los anuncios de apoyo, los debates sobre los escenarios de dotación de personal y despliegue.

European Mission to Lebanon: a two-stage creation

El Consejo de la Unión Europea estableció la EUSM Líbano el 12 de octubre, previa invitación de las autoridades libanesas. El mandato inicial anunciado es de tres años. La misión reúne un pilar militar y un pilar civil bajo la misma dirección política.

Sin embargo, la creación jurídica no es equivalente al comienzo de las operaciones. El Consejo dispuso la adopción de una decisión separada sobre el lanzamiento después de la finalización de la planificación operacional. Por consiguiente, la preparación debe distinguirse de la presencia real de equipos sobre el terreno.

También sería prematuro transformar las evaluaciones del personal o las hipótesis de rotación entre países en una organización definitiva. Un anuncio del mandato establece objetivos y un marco. Por sí solo no se demuestra que ya existen personal, equipo y arreglos prácticos.

Capacitación de las fuerzas libanesas en lugar de sustituirlas

El componente militar debe asesorar y capacitar al ejército, incluso en las fronteras terrestres, la seguridad marítima, la inteligencia, la vigilancia y la lucha contra el contrabando. El componente civil debe apoyar a las Fuerzas de Seguridad Interna, desarrollar sus capacidades y estructuras de capacitación y apoyar la gobernanza de la seguridad portuaria.

Esas funciones están comprendidas en la asistencia a las instituciones nacionales. Su resultado esperado es una mejor capacidad libanesa para realizar tareas de seguridad. This is not the same as a foreign force with its own mandate to patrol, detect violations or link between two armies.

La diferencia aparece en una situación concreta. La formación de una unidad para monitorear una frontera puede mejorar su trabajo diario. Sin embargo, esto no significa la autoridad que establecerá un hallazgo internacional cuando un incidente sea impugnado por las partes. Ambas necesidades pueden ser complementarias, pero sus responsabilidades deben definirse por separado.

El calendario de la FPNUL sigue siendo separado

En la resolución 2790 se prevé la terminación de las operaciones de la FPNUL el 31 de diciembre de 2026, seguida de su retirada en el año siguiente. Por consiguiente, la fecha de cesación de las operaciones y el final físico de la partida no son intercambiables.

Esta transición plantea cuestiones que van más allá del entrenamiento militar. Se refiere a las capacidades de observación, los canales de comunicación, la protección del personal y los medios para evitar que un incidente local empeore. Un dispositivo de apoyo militar no hereda automáticamente todas estas funciones.

La propia Unión Europea defiende la importancia de una presencia de las Naciones Unidas en el período posterior al FINUL. Esta posición subraya que el apoyo europeo y el futuro del papel de la ONU siguen siendo dos proyectos. Su coordinación se puede buscar sin anunciar que ya se han reunido en una sola solución.

La asistencia financiera no es el presupuesto de la misión

Otra distinción necesaria es que no todos los fondos proporcionados al ejército corresponden al funcionamiento de la EUSM Líbano. El apoyo del Fondo Europeo de Paz ha alcanzado 182 millones de euros desde 2022. Incluye la medida de 100 millones de euros aprobada el 4 de junio de 2026.

Estas dos cifras no deben añadirse juntas. Los 100 millones se incluyen en los 182 millones. El paquete de junio incluye el control territorial, la sensibilización sobre la situación, la seguridad marítima, la protección de los lugares militares y la atención de la salud.

Se trata de un apoyo separado, que la nueva misión debe complementar y facilitar. Por lo tanto, las medidas totales de ayuda no permiten la deducción de un presupuesto operacional específico de la misión ni el costo de una posible presencia para vigilar el Sur.

Para medir el siguiente paso, los elementos decisivos serán la decisión de lanzar, las tareas realmente asignadas a los equipos y los arreglos para la presencia internacional después de la FPNUL. Mientras no se reúnan esas piezas, debe haber una distinción entre una misión establecida, un despliegue completo y un mecanismo de vigilancia aprobado.

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