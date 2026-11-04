Media Authority: The Steps before appointments

Una reunión presidida por Souheil Abboud organizó el lanzamiento de los procedimientos de capacitación de la Autoridad Nacional de los Medios de Comunicación. Varios organismos deben intervenir en candidaturas, elecciones y designaciones. The National Human Rights Commission already receives applications for its own component until 4 p.m., Beirut time, 18 November. Un miembro será elegido directamente y otras dos personas propuestas al proceso del gobierno. Estas propuestas no son nombramientos y la Autoridad aún no está formada.

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El establecimiento de la Autoridad Nacional de los Medios de Comunicación está entrando en su fase de aplicación, pero sus miembros aún no son nombrados. Una reunión celebrada el 3 de noviembre en el tribunal de Beirut, presidida por Souheil Abboud, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, se centró en la organización de las etapas previstas en la nueva ley.

El Ministro de Información, Paul Morcos, participó con representantes de los órganos involucrados en el procedimiento. El reto inmediato es hacer posible a los candidatos y luego realizar elecciones y candidaturas. Aún no se trata de anunciar la composición final del procedimiento.

Coordinar actores con diferentes responsabilidades

La reunión reunió a abogados e ingenieros de Beirut y el Norte, la Facultad de Información de la Universidad Libanesa, organismos nacionales de lucha contra la corrupción y derechos humanos, así como sindicatos de prensa y editoriales.

Esta diversidad es un procedimiento que no depende de una sola decisión. Cada organización interesada debe llevar a cabo sus propias tareas. La coordinación abarcará la publicación de procedimientos, la recepción de solicitudes y la secuencia de opciones dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la ley recordada en la reunión.

Este período constituye una obligación de organización. No hace posible decir que los candidatos ya están siendo examinados en todas partes o que todas las elecciones tienen su fecha. Los anuncios de cada organización deben distinguirse del calendario general.

Una primera llamada abierta hasta el 18 de noviembre

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha comenzado su propio trabajo. Recibe propuestas del 2 al 18 de noviembre de 2026, con un cierre a las 16.00 horas, hora de Beirut. Este procedimiento se refiere a especialistas en libertades públicas y derechos humanos.

Tiene dos objetivos distintos: elegir a una persona directamente a la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación y proponer dos personas adicionales para el proceso de nombramiento del gobierno. Estos dos candidatos deben unirse a la lista elaborada por el Presidente del Consejo Supremo del Poder Judicial. Por lo tanto, su transmisión no es un nombramiento.

La apelación también prevé entrevistas entre el 24 y el 27 de noviembre para los candidatos cuya admisibilidad se haya establecido. Se aceptan solicitudes individuales sin la obligación de patrocinar. El control de las condiciones de acceso sigue siendo un paso separado en la evaluación de las competencias.

Procedimiento de verificación antes de comentar nombres

Para seguir la formación de la Autoridad será necesario examinar varios actos sucesivos: apelaciones, condiciones de participación, decisiones sobre elegibilidad, elecciones y luego nombramientos al gobierno. No debe presentarse una lista de personas propuestas como lista de miembros actuales.

La transparencia también se mide por lo que el público puede verificar. ¿Se anuncian las reglas antes de que se cierren las solicitudes? ¿Se evalúan los distintos candidatos según criterios comparables? ¿Las decisiones finales identifican al órgano que eligió o designó a cada miembro? Estas cuestiones se refieren a la credibilidad de la instalación sin perjuicio de los resultados.

La puesta en marcha administrativa es un paso concreto después de la aprobación de la ley. Sin embargo, por sí solo no aborda la independencia práctica del futuro foro. Tendrá que juzgarse por su composición efectiva y el ejercicio de sus poderes. Por el momento, el nuevo desarrollo es la apertura y coordinación de los procedimientos, no la entrada en funciones de una Autoridad ya constituida.

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