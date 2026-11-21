Washington confirma el papel de Francia en el editorial post-FINUL. MTV reporta consultas francoamericanas y un posible papel francés dentro de otra fuerza. El embajador israelí en la ONU rechaza públicamente esta perspectiva. No se ha aprobado ningún mandato de sustitución, mientras que Beirut representa la continuidad.

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Washington confirma que Francia dirige la redacción del Consejo de Seguridad después del FINUL. El canal libanés MTV informa que el jueves se llegó a un acuerdo de trabajo en cámara para París para comenzar a preparar un texto. Sin embargo, no se hizo público ningún proyecto ni se sometió a votación. La composición de cualquier dispositivo sigue siendo impugnada, incluso en el lado israelí.

París tiene la pluma, aún no el mandato

El 20 de noviembre, MTV informó sobre varias reuniones francoamericanas para plantear posiciones sobre el Líbano y el período posterior al retiro de la FPNUL. El canal ve un cambio de la anterior reticencia americana. La existencia de cooperación es confirmada públicamente por Mike Waltz: el Embajador de Estados Unidos ante la ONU dijo que Francia lideraba el editorial y que Washington trabajaría con él. Sin embargo, esto no confirma los detalles de las reuniones mencionadas por MTV ni la existencia de una posición común sobre el mecanismo futuro.

El 12 de noviembre en París, Jean-Noël Barrot discutió con su contraparte estadounidense Marco Rubio cómo evitar un vacío de seguridad después de la retirada de la FPNUL. El 18 de noviembre, la diplomacia francesa también indicó que la iniciativa con Italia seguía siendo objeto de debate. Estos enfoques no determinan el número de países participantes ni el mando de una posible misión.

El papel de Francia no se basa en un voto público el jueves. París suele dirigir la redacción de textos del Consejo de Seguridad sobre el Líbano. Como tal, podría preparar una primera versión y discutirla con otras delegaciones. Este trabajo no da a Francia el mando de ninguna fuerza y ni siquiera garantiza que el texto sea sometido a votación. El Consejo seguirá teniendo que arbitrar las tareas, la duración y el marco jurídico. Sus normas requieren por lo menos nueve votos y ningún veto de un miembro permanente para aprobar una resolución sustantiva.

El registro público de las Naciones Unidas confirma las consultas celebradas el 19 de noviembre sobre la aplicación de la resolución 1701. No confirma un acuerdo formal sobre un proyecto francés ni la distribución de un texto a los quince miembros. La Presidencia del Consejo reafirmó el apoyo de los miembros de la FPNUL y pidió que se respetara la seguridad del personal y las instalaciones de las Naciones Unidas. No anunció un reemplazo.

Sobre composición, canal diplomático y divergencia de posición pública

MTV informa que Israel rechazaría una fuerza compuesta exclusivamente por países europeos y comandada por Francia, considerando la participación francesa en una fuerza más amplia. Se trata de información del canal sobre las discusiones, no de un compromiso anunciado por el gobierno israelí. El embajador israelí en la ONU, Danny Danon, expresó públicamente una posición más restrictiva: rechazó la idea de otra fuerza internacional y pidió al ejército libanés que tomara el mando. Sus comentarios fueron publicados el viernes porWashington PostNo hay nada que indique que las autoridades israelíes hayan aceptado el texto mencionado por el MTV.

La participación francesa en una misión multinacional también sería distinta de la creación de una fuerza exclusivamente europea. Tampoco se confundiría con la misión de apoyo de la Unión Europea establecida en octubre a petición del Líbano. Este último debe fortalecer la capacidad de las instituciones libanesas; su mandato no transfiere las funciones de supervisión y enlace de la FPNUL.

Lo que Beirut dice que quiere preservar en el Sur

Antes de que el Consejo, Jean Arnault, jefe de la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Líbano, transmitió a las autoridades libanesas el temor a la desaparición de funciones que no eran únicamente responsabilidad de las tropas extranjeras. Mencionó la vigilancia de la Línea Azul, el mantenimiento de un enlace entre los dos ejércitos, el acceso de civiles y trabajadores humanitarios, y la posibilidad de denunciar incidentes. Presentó la resolución 1701 como base jurídica que los libaneses quieren mantener para cualquier arreglo futuro.

En Yarzeh, el Ministro de Defensa del Líbano, Michel Menassé, explicó el viernes al Embajador norteamericano Michel Issa que el cese de los ataques israelíes y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés permitirían al ejército continuar su despliegue. Esta secuencia constituye la posición expresada por el departamento. No establece un calendario de retiro israelí ni las condiciones para la rotación internacional.

La resolución 2790 mantiene el mandato de la FPNUL hasta el 31 de diciembre de 2026. A continuación se prevé un retiro gradual, dentro de un período máximo de un año, con funciones limitadas durante esta fase. No deroga la resolución 1701. Este es el texto en vigor: en esta etapa, el papel de Francia en la negociación es público, mientras que el mandato y la composición de un posible sucesor no están acordados.

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