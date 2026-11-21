El Reino Unido ha aplazado el permiso de exportación del parque Llannerch Oil On Canvas, de 1662. El primer período dura hasta el 19 de febrero de 2027. Deja tiempo para una oferta para retener esta representación de un jardín Welsh casi desaparecido, sin constituir una adquisición o una prohibición definitiva.

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El Reino Unido ha aplazado la autorización para exportar petróleo sobre lienzo de Llannerch Park, Gales. La medida, anunciada el 20 de noviembre, da tiempo al comprador para recaudar fondos para mantener en el país un testimonio raro de los jardines del siglo XVIIesiglo. La pintura permanece en manos privadas.

El Departamento de Cultura Británico ha decidido suspender temporalmente el examen de la solicitud de licencia de exportación para ver el parque Llannerch, Denbighshire. El primer período se extiende hasta el 19 de febrero de 2027 inclusive. Permite que un museo, otra institución o patrón aparezca para que el lienzo pueda permanecer en el Reino Unido. La decisión no constituye una adquisición pública ni una prohibición definitiva de la salida.

Una ventana para recaudar 550.000 libras

El precio recomendado es de £ 550.000, más £11,000 en IVA. Al final del primer período, el propietario tiene 15 días hábiles para examinar las ofertas. Un segundo período de cuatro meses comenzaría si se firmara un acuerdo de opción. Por consiguiente, el importe de referencia del procedimiento es de 550.000 libras esterlinas, no una cantidad ya pagada o una consignación hecha por el Estado.

La Ministra de Patrimonio, Baronesa Twycross, siguió la opinión del Comité Británico que examinó las solicitudes de exportación de obras de arte y bienes culturales. El comité cree que el lienzo tiene un importante vínculo con la historia del país y es de especial interés en el estudio de jardines y paisajes. Él aconseja al gobierno; él no compra la mesa. The Ministry states that the work remained in the family that ordered it before its subasta in London in December 2014.

El plan de un jardín con pocos rastros a la izquierda

La obra, un óleo sobre lienzo de 1,60 metros por 2,32 metros, es fechada 1662 por el ministerio. Su autor no es identificado. La vista sobresaliente hace que el diseño de las terrazas alrededor de la casa legible. El Registro de Patrimonio de Gales describe los antiguos jardines de Mutton Davies, construidos en los años 1660 después de su viaje en el continente: varios espacios cerrados, plantaciones, estatuas, estanques y juegos de agua. Hay pocos rastros de esta composición, que se reelaboró a finales del siglo XVIIIeo al comienzo del XIXesiglo.

El registro enumera dos pinturas al óleo muy cercanas que representan la finca. Uno pertenece al Yale Center for British Art; la otra versión es el tema de la medida británica. Esta distinción cuenta: la tabla de la que Londres aplazaba la exportación tiene su propio origen, mientras que el lienzo guardado en Yale documenta el mismo jardín sin ser afectado por la decisión.

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