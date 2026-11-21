Nizar Hani ofrece un fondo de seguro agrícola después de haber congelado pérdidas en Bekaa. El Ministerio cita las cosechas, el equipo y los ingresos de los agricultores. Queda por definir el alcance, la financiación y las normas de indemnización. Todavía no se pueden presentar solicitudes al fondo.

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Tras la congelación que afectó parte de los cultivos de otoño en Bekaa, el Ministro de Agricultura, Nizar Hani, propone un fondo de seguro agrícola. Su departamento anunció el movimiento el 20 de noviembre en Agri Líbano. No se anunciaron términos de financiación ni compensación ni fecha de apertura. Por otro lado, el proyecto plantea una pregunta concreta: ¿cómo puede un accidente de cultivo también impedir que el operador prepare el siguiente?

A proposal arising from fall losses

En frente de los participantes, Hani tomó como ejemplo la congelación en el centro y norte de la Bekaa. Según el informe del Ministerio, no se trata sólo de cultivos: se trata de proteger el equipo de producción y los ingresos agrícolas de varios peligros, como la congelación, el granizo, la sequía y el fuego. El texto no define la cobertura de cada uno de estos riesgos. Tampoco dice si la garantía funcionaría como un seguro pretemporal, como fondo de emergencia pública o como combinación de ambos.

La distinción cambiará lo que los productores pueden esperar del esquema. Un subsidio de cosecha cubre una parte de la producción perdida según las reglas. Una garantía sobre la herramienta productiva puede ayudar a restaurar un invernadero o equipo. Proteger los ingresos, por otro lado, implica mirar lo que la granja podría haber vendido y lo que todavía puede vender después del desastre. Un cultivo puede seguir siendo comercializable a precios reducidos sin ser totalmente destruido. Por el contrario, reparar una herramienta no hace los ingresos de una temporada ya perdida. Estos son tres problemas diferentes, incluso si a veces ocurren en la misma granja.

El registro identifica a los operadores; no cifra daños

El anuncio se ajusta a las prioridades de la Estrategia Nacional de Agricultura 2026–35, que el Ministro recordó en tres esferas: una mejor comprensión de las explotaciones agrícolas, la vigilancia de los productos y la financiación de las actividades según su ciclo de producción. El registro de agricultores ya existe. La FAO confirmó el 20 de abril que seguía colaborando con el Ministerio en su desarrollo y en el censo agrícola. El registro es un medio para identificar a los productores; En el Informe del 20 de noviembre no se indica que provocará compensación o que sólo los propietarios podrán reclamar protección.

La diferencia es importante para un operador que cultiva un paquete alquilado o cuyos cultivos cambian de una temporada a otra. Un registro permite saber quién es activo; La evaluación de un desastre debe determinar entonces lo que fue cultivado, en qué etapa de la temporada y dónde. On 13 June, the Ministry and the National Council for Scientific Research presented a national assessment of agricultural damage. The ministry also reported the development of a monitoring platform. Estos instrumentos pueden servir de base para las prioridades. No reemplazan una regla pública para encontrar una pérdida, calcular la compensación y desafiar una negativa.

Financiar el próximo ciclo en lugar de prometer el reembolso del viejo

Después de la congelación, un productor puede tener que comprar las siguientes plantas o insumos, mientras que la cosecha anterior reportó casi nada. Un crédito estacional puede adelantar estos gastos; Sin embargo, debe ser reembolsado. Una garantía de riesgo agrícola satisface otra necesidad: asigna parte de la pérdida cuando ocurre el evento esperado. La estrategia agrícola anterior, que abarca 2020-2025, ya distinguía el seguro de riesgo y el acceso al crédito. La propuesta presentada el 20 de noviembre pone el primer tema en primer lugar, sin especificar la parte que se debe a productores, autoridades públicas o posibles aseguradoras.

También queda por ver cómo el fondo reaccionaría ante un choque que afectaba a muchas granjas al mismo tiempo. La helada extendida puede desencadenar muchas demandas en la misma piscina; la sequía puede afectar varias estaciones. Si los recursos del fondo están incluidos, el texto debe indicar de antemano cómo se distribuirá la ayuda. La destrucción de la guerra y la pérdida causada por la imposibilidad de unirse a un complot son problemas separados. El Ministro se refirió a la recuperación agrícola de zonas dañadas, pero el comunicado de prensa no dice que la garantía propuesta cubrirá estas pérdidas. Tampoco debería asignarse la ayuda rural ya anunciada.

Antes de que se pueda utilizar el fondo, necesitará un texto que identifique al administrador, establezca las pérdidas cubiertas, especifique quién puede presentar una solicitud y proporcione recursos y un tiempo de procesamiento. Nada en el anuncio permite a un operador presentar un archivo para este nuevo fondo hoy. Para juzgar su utilidad, el primer parámetro será menos la cantidad prometida que la posibilidad de obtener una decisión antes de pasar la temporada siguiente.

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