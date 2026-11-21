Dos tramos de la carretera costera a Nahr el-Kalb cerraron el sábado 21 de noviembre a las 15.00 horas para la ceremonia de levantamiento de banderas. La autopista permanece abierta a los coches. Los camiones no pueden viajar entre el Casino del Líbano y Beirut, en ambas direcciones, de 4 a 9 horas.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dos secciones de la carretera costera a Nahr el-Kalb serán cerradas al tráfico el sábado 21 de noviembre a partir de las 15.00 horas hasta el final de la ceremonia de levantamiento de la bandera. La autopista permanecerá abierta a los coches. Se aplicará una prohibición separada a los camiones de las 16.00 a las 9.00 horas entre el Casino del Líbano y Beirut.

Carretera costera: dos accesos cerrados a partir de las 15 h

Las Fuerzas de Seguridad Interna están anunciando que los vehículos ya no podrán pasar del cuartel de Fohud en la carretera costera hacia Nahr al-Kalb, o desde la fábrica de Zuk hacia el túnel de Nahr al-Kalb. Los cierres comenzarán a las 15.00 horas y durarán hasta el final de la ceremonia. El comunicado de prensa no da un tiempo fijo para la reapertura. El tráfico de coches en la autopista no será suspendido por esta medida.

Camiones: restricción de 4 a 9 p.m. en ambas direcciones

Por decisión del Ministro del Interior y los Municipios, el tráfico de camiones estará prohibido tanto en las carreteras este como oeste entre el Casino del Líbano y Beirut. La medición va de 4 a 9 p.m. el mismo sábado. No se aplica a vehículos militares, camiones o servicios de seguridad, sea cual sea su tipo y categoría, ni a vehículos de bomberos, defensa civil y la Cruz Roja libanesa e internacional.

La Presidencia anunció que Joseph Aoun enviaría un mensaje a las 18.00 horas para el 83 aniversario de la independencia, durante la ceremonia de levantamiento de banderas fuera del túnel. El mensaje será transmitido en directo por televisión y radio. Los horarios se dan en el Líbano. Los ISP requieren que los motoristas sigan los signos e indicaciones temporales de los agentes.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews