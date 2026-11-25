La Constitución del Líbano distingue entre negociación, firma y ratificación. El Presidente negocia los tratados de acuerdo con el Primer Ministro. El Consejo de Ministros y, en algunos casos, la Sala debe estar de acuerdo. Hay tres enfoques públicos para ver cuándo participa cada institución.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un embajador puede sentarse en la mesa de negociaciones y firmar un texto del Líbano. Esto no significa que solo pueda ratificar un tratado. La diferencia es que continúan las discusiones sobre seguridad en el Sur y después del FINUL y que el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento está hablando con interlocutores extranjeros. La Constitución del Líbano distingue las funciones de la Presidencia, el Gobierno y la Cámara de Representantes. Los documentos públicos reconocen los pasos, incluso cuando la palabra « acuerdo » se utiliza para describir varios.

En Baabda, la negociación de tratados no es un poder solitario

El artículo 52 confía al Presidente de la República la negociación y ratificación de tratados, de acuerdo con el Primer Ministro. Otra condición es que el Consejo de Ministros debe acordar antes de que se considere que se ha ratificado un tratado. El artículo 64 prevé que el Primer Ministro represente y hable en nombre del Gobierno. Por lo tanto, no son dos poderes competidores: la Constitución organiza su intervención en capacidades separadas.

En el Consejo de Ministros, los acuerdos y tratados internacionales figuran entre las cuestiones que el artículo 65 define como fundamentales. Requieren la aprobación de dos tercios de los miembros establecidos en el Decreto de Formación del Gobierno. El umbral no es el de los ministros presentes. El presidente puede presidir si asiste, pero no participa en la votación, Regla 53.

En la Cámara, la votación no es necesaria para cada contacto

The Government shall inform Members of the Treaties when interest and state security permit. El artículo 52 distingue esta información del acuerdo anterior de la Sala, que requiere en tres categorías: tratados que involucran finanzas públicas, tratados comerciales y tratados que el Líbano no puede denunciar al final de cada año. En estos casos, informar a los Miembros no es suficiente. Por el contrario, una entrevista o consulta por sí sola no desencadena la ratificación.

Los eurodiputados también tienen un canal de diálogo. El programa de su Comité de Relaciones Exteriores prevé una reunión consultiva con miembros de la Asamblea Nacional de Francia el 24 de noviembre. El programa publicado tenía por objeto la evolución política y diplomática y la cooperación entre las dos asambleas. Este canal parlamentario difiere de una delegación facultada para firmar un texto en nombre del Estado. El programa no es un voto ni una decisión de las Naciones Unidas sobre el futuro de la FPNUL.

De la declaración a la firma de Washington

En abril, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad, el Gobierno del Líbano declaró que estaba dispuesto a entablar negociaciones directas con Israel, con participación civil y patrocinio internacional. La carta establece una posición gubernamental. No constituye un acuerdo entre las partes. El informe del Secretario General de la ONU del 12 de noviembre siguió las conversaciones dirigidas por Estados Unidos y el anuncio de un marco trilateral el 26 de junio.

Ese día, en Washington, fue embajador libanés en los Estados Unidos, Nada Hamadé Moawad, quien firmó en la ceremonia oficial. The presence of a representative at the table and its signature document two diplomatic acts. Sólo ellos no son suficientes para dar fe de un procedimiento de ratificación o para concluir que se ha concertado un tratado de paz. El estado de cada texto depende de su contenido y decisiones posteriores. El mandato de una misión de las Naciones Unidas es una decisión del Consejo de Seguridad, no una consulta en Beirut o París.

Para leer un próximo anuncio, debemos buscar el documento adjunto: un programa prueba que se planificó un intercambio, una declaración indica la posición de un gobierno y un texto firmado identifica lo que las partes han adoptado en esta etapa. En el caso de un tratado regulado por el artículo 52, el acuerdo del Consejo de Ministros y, en los casos previstos, el de la Sala proporcionará pruebas diferentes.

Cobertura: Parlamento libanés en Beirut, archivo fotográfico. No es la consulta del 24 de noviembre ni la firma de Washington. François El Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews