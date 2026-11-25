Una huelga inesperada por parte del personal de Eurostar interrumpe las conexiones entre París y Londres el miércoles 25 de noviembre. La compañía reporta seis trenes cancelados en su red y retrasos en Bruselas-Midi. Los pasajeros deben comprobar su número de tren antes de ir a la estación y comprobar las opciones de cambio o reembolso.

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Una huelga inesperada por parte del personal de Eurostar dio lugar a cancelaciones y demoras el miércoles 25 de noviembre de 2026. La compañía reporta importantes interrupciones entre París y Londres y retrasos en Bruselas-Midi. Invita a los viajeros que pueden hacerlo a posponer su viaje.

Los seis trenes en el aviso de cancelación

Eurostar ha registrado los trenes9004, 9008, 9009, 9013, 9015 y 9123en su aviso de cancelación. Esta encuesta es válida para el miércoles 25 de noviembre y puede evolucionar. La empresa no dice que todas las conexiones París-Londres sean interrumpidas. Se informa por separado de los retrasos en Bruselas-Midi, que no deben confundirse con cancelaciones.

Para comprobar el viaje, debe comparar el número del billete con el estado del tren y comprobar los mensajes de reserva antes de salir a la estación. La recomendación de aplazar los viajes no constituye una seguridad de lugar en un tren de reemplazo el mismo día.

¿Y si se cancela el tren?

Para un boleto no utilizado afectado por la cancelación, Eurostar afirma que un intercambio gratuito en la misma clase es posible sujeto a los asientos disponibles. Un viajero que ya no desea salir puede solicitar el reembolso del billete no utilizado. Si el billete ha sido comprado a una agencia u otro revendedor, la empresa invita al vendedor a ponerse en contacto con él. Para una compra directa, el número de reserva permite el acceso a la sección de gestión de tickets.

Si el tren se mantiene pero retrasado, es mejor seguir las instrucciones de la empresa sobre el tiempo de llegada y los controles. Un retraso mostrado no significa que los plazos para registrar o verificar los billetes se extiendan automáticamente.

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