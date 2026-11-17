Una nota de Joe Maalouf, presentada el 4 de noviembre de 2026 y publicada por el Centro de Influencia Cívica y la Fundación Konrad-Adenauer en el Líbano, propone coordinar la diplomacia y la diáspora. Recomienda una asignación de competencias, una plataforma digital y una junta asesora global. El documento distingue tres horizontes, de doce meses a diez años. Esta es una propuesta, no una decisión del gobierno. Las posiciones del autor no implican necesariamente organizaciones editoriales, y la nota no establece ningún lanzamiento efectivo de las estructuras descritas.

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Organizar habilidades de la diáspora para apoyar la diplomacia libanesa: este es el objetivo de un documento de trabajo publicado por el Centro de Influencia Cívica y la Fundación Konrad Adenauer en el Líbano. Presentado el 4 de noviembre de 2026, este texto de Joe Maalouf propone transformar los recursos dispersos en instrumentos coordinados de acción externa.

La nota forma parte de un programa sobre enfoques constitucionales y multidisciplinarios de la seguridad nacional. Está disponible en árabe e inglés. Las medidas descritas siguen siendo las propuestas de Joe Maalouf: su presentación no es una decisión gubernamental. El documento también establece que sus posiciones no implican necesariamente a los dos órganos que lo publican.

Estrategia para la diplomacia libanesa y la diáspora

El documento defiende un concepto de seguridad que va más allá del campo militar. Combina la acción diplomática con la economía, la tecnología, la comunicación y las asociaciones internacionales. Se establece como requisito previo la autoridad exclusiva del Estado y la unificación de las decisiones de paz y guerra dentro de las instituciones constitucionales.

Joe Maalouf cree que el problema es menos sobre la falta de recursos que sobre su dispersión y débil coordinación institucional. La diáspora se considera una red de habilidades, relaciones y capacidades influyentes, cuya movilización debe formar parte de una política exterior coherente.

La estrategia propuesta tiene cinco pilares: diplomacia pública, diplomacia de la diáspora, asociaciones internacionales, diplomacia económica y gestión de la reputación nacional. El Departamento de Relaciones Exteriores y Migrantes garantizará su coordinación estratégica.

Mapping skills and organizing dialogue

En la nota se recomienda un mecanismo especializado de diplomacia pública. También ofrece un mapeo global de habilidades y redes de expatriados, así como una plataforma de comunicación estratégica digital segura.

Una junta asesora mundial de la diáspora complementaría este conjunto, en coordinación con la Unión Cultural Mundial del Líbano. El objetivo declarado es estructurar la relación entre instituciones y libaneses del extranjero de manera sostenible a fin de involucrarlos en la reflexión sobre las políticas públicas y los intereses nacionales.

Una hoja de ruta indicativa sin adopción anunciada

La nota completa distingue tres horizontes. Durante los primeros 12 meses, ofrece una visión general de las redes diplomáticas y de expatriados y la creación de instrumentos de coordinación. Entre uno y tres años, la junta asesora mundial y las asociaciones académicas tendrían lugar en esta organización. Entre tres y diez años, la diplomacia pública estaría plenamente integrada en la estrategia nacional de seguridad.

Estos períodos son las recomendaciones del autor. No establecen una fecha para el lanzamiento del gobierno ni un plazo legalmente ejecutable. Esta transformación condiciona la soberanía del Estado y la reforma institucional. Su interés reside en la organización propuesta; Su publicación no demuestra que las estructuras descritas ya tengan los medios o estén funcionando.

Credit Line

Le Grand Sérail en Beirut, fotografiado el 12 de agosto de 2017. Ilustración institucional de archivos, no relacionados con la adopción gubernamental de la nota. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Fotografía guardada sin modificaciones.Fotografía original. Fotografía bajoCC BY-SA 2.0.

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