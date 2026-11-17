Sami Hassan Alawiyé anuncia que un consultor se encarga de supervisar la rehabilitación y modernización de las centrales hidroeléctricas Litani, después de una reunión con Nawaf Salam. También se debatió la gestión del agua, el riego y el suministro de equipo público. Ni se especifican el costo de la misión ni un calendario de trabajo ni los beneficios de producción.

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El 17 de noviembre de 2026, el Presidente de la Oficina Nacional de Litani, Sami Hassan Alawiyé, anunció que se había nombrado un consultor para supervisar el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la energía hidroeléctrica del Organismo, con el apoyo del Primer Ministro Nawaf Salam. Habló después de una reunión en el Gran Sérail entre el jefe de gobierno y la junta directiva de la institución.

Según Alawiyé, los debates se centraron en los acontecimientos relacionados con el préstamo del Banco Mundial para el mejoramiento de las centrales eléctricas. El anuncio marca un paso en el seguimiento del proyecto. Sin embargo, no especifica la identidad del consultor, la cantidad de su misión, o un horario de trabajo o puesta en marcha.

Producción eléctrica, agua y riego

La Junta de Directores presentó su plan para el desarrollo de instalaciones hidroeléctricas y la mejora de la gestión de los recursos hídricos. También se examinaron proyectos de riego, en particular en el Líbano meridional y en la Bekaa.

Alawiyé informó de que la reunión había examinado las posibilidades de utilizar y distribuir energía hidroeléctrica para suministrar instalaciones públicas esenciales. El objetivo es apoyar su continuidad de operación con energía limpia. En esta declaración no se anunció ningún establecimiento beneficiario, volumen de electricidad adicional o calendario de servicios.

Financiación que se distinguirá de su aplicación

El 3 de octubre de 2024, el Banco Mundial anunció la aprobación de un proyecto de 250 millones de dólares para desarrollar energía renovable, restaurar los servicios de electricidad y apoyar las reformas del sector en el Líbano. Este sobre se refiere a un programa más amplio: no debe presentarse como el costo de la misión de consultoría anunció este martes.

La vigilancia técnica, la aplicación efectiva de la labor y sus efectos en la producción siguen siendo diferentes pasos. La declaración del Presidente de la Oficina todavía no permite cuantificar los logros previstos para los usuarios. Por otra parte, reporta el apoyo de Nawaf Salam a una mejor coordinación entre las instituciones públicas para evitar obstáculos al funcionamiento de los servicios.

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