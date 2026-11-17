IAMF está preparando una movilización de ciudades francófonas. En Jounieh, nueve sitios equipados con energía solar ofrecen un precedente concreto para esta cooperación.

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Una escuela equipada, un centro de recepción de agua caliente: la solidaridad entre las ciudades se puede medir por servicios muy concretos. A pocos días de la fiesta nacional, la Asociación Internacional de Alcaldes de habla francesa (IAMF) está preparando « Solidaridad Líbano », una nueva movilización en beneficio de las comunidades libanesas.

El lanzamiento se anunció los días 21 y 22 de noviembre de 2026, para una campaña hasta el 31 de diciembre. El fondo propuesto debe apoyar proyectos definidos con los municipios: escuelas, salud, servicios públicos y recepción de personas desplazadas. Se planean contribuciones municipales, eventos solidarios y participación de empresas o de la diáspora.

En particular, la preparación condujo a una misión a Beirut del 14 al 17 de octubre, dirigida por Fatimetou Abdel Malick, Presidente de la región de Nouakchot y Presidente interino de AIMF, con representantes de París y Liège.

Una decisión colectiva adoptada en Namur

This approach extends the declaration adopted on 8 June 2026 in Namur by the Association Bureau. Los alcaldes reafirmaron su apoyo a sus homólogos libaneses y propusieron una operación excepcional, respaldada por el fondo de emergencia, para contribuir a la reconstrucción urbana, social y económica.

El texto no separa esta ayuda de la protección de los habitantes. Pidió la cesación de las hostilidades, el respeto del derecho humanitario y el apoyo internacional a la reconstrucción. Las comunidades signatarias tienen la intención de desempeñar su papel en el restablecimiento de las iniciativas de infraestructura y diálogo. Es un compromiso de movilizar recursos, no un registro de los logros ya alcanzados.

En Jounieh, un precedente que podemos seguir

El interés de esta cooperación aparece en un programa anterior. On 20 December 2024, AIMF presented work with the Federation of Municipalities of Kesrouan-Ftouh: equipping schools and places for displaced persons in the Jounieh region with solar equipment. En particular, la electricidad debía utilizarse para el suministro de agua y calefacción.

Se ha determinado que 21 instituciones son prioridades. Nueve entonces tenían financiación. Esta diferencia es importante: una necesidad identificada no significa que se haya pagado una instalación, mucho menos que ya funciona. La vigilancia con el tiempo hace posible no confundir estos pasos.

Nueve sitios equipados, según el balance de marzo 2025

El informe publicado por AIMF el 24 de marzo de 2025 presenta la siguiente etapa: nueve emplazamientos habían recibido equipo solar, seis escuelas y tres establecimientos religiosos. The association indicated that they welcomed 500 displaced persons. Esta cifra describe la situación reportada en esa fecha, no el número de ocupantes en noviembre de 2026.

El fondo de emergencia se había movilizado a principios de noviembre de 2024. Lausana, Ginebra, Nyon, Port-Louis, Woluwe-Saint-Lambert y Quartiers-sub-Poissy estuvieron entre los contribuyentes, junto con la Federación Nacional de Agencias de Planificación Urbana y Electricidad de Metz.

Los paneles y calentadores de agua satisfacen necesidades inmediatas. Según la asociación, también tenían que hacer que los establecimientos dependieran menos de los cambios en el costo de la electricidad. Aquí no se reportan ahorros reales medidos. La visita de seguimiento de Frédéric Vallier, Delegada General de AIMF, formó parte de las actividades organizadas en Jounieh alrededor del 20 de marzo de 2025.

Transformación de la participación en servicios sostenibles

El precedente de Jounieh da un punto de comparación útil para la próxima campaña, pero no prejuzga su resultado. A fin de evaluar esa medida, es necesario poder distinguir las contribuciones prometidas de los fondos recibidos, y luego los proyectos seleccionados del equipo efectivamente entregado.

Es en esta escala que la ayuda mutua se hace tangible para los habitantes: no por el número de socios combinados, sino por la continuidad de un servicio. El desafío de « Solidaridad Líbano » será transformar una movilización internacional en logros locales cuyos efectos puedan ver los municipios y sus usuarios.

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