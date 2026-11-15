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Libnanews Journal 15 de noviembre de 2026 a las 18.00 horas

Líbano del Sur: explosiones reportadas en Haddatha. En Bkerké, Rai exige resultados concretos. En Gaza, la muerte del comandante de Rafah es confirmada por ambas partes. In Yemen, 600 detainees were released in Sana ‘ a. Libnanews, November 15, 2026, with the facts and their limitations. Imágenes de archivo identificadas en pantalla.

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