Doha acoge con beneplácito las compañías aéreas árabes

La 59a Asamblea General de la Organización de Portadores de Aire Árabes (AACO) se inauguró en Doha el 2 de noviembre. Qatar Airways acoge la reunión hasta el 4 de noviembre de 2026 en el Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Más de 200 líderes y representantes de la industria participan, según la empresa.
Una reunión sobre prioridades sectoriales
La apertura dio la palabra a Hamad Al-Khater, Director Gerente del Grupo Qatar Airways y Presidente de la Asamblea, así como Abdul Wahab Teffaha, Secretario General de la AACO. Los debates se centran en las transformaciones del transporte aéreo y las prioridades comunes a las aerolíneas de la región.
La reunión reúne a los jefes de las empresas miembros, los portaaviones asociados y representantes de las organizaciones de la industria. Es el anfitrión del Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani.
Trabajo hasta el 4 de noviembre
El calendario publicado por AACO confirma los tres días de reunión. Los elementos disponibles se refieren a la apertura y al programa general: aún no permiten la presentación de resoluciones finales o nuevos compromisos financieros aprobados.
Cobertura: discurso en la tribuna de la 59a Asamblea General de la AACO en Doha. Foto: Qatar Airways / kit de prensa recibido el 3 de noviembre de 2026, fotógrafo no especificado. Uso editorial relacionado con el evento. Libnanews vestido.
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