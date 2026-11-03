Doha acoge con beneplácito las compañías aéreas árabes

Qatar Airways acoge la 59a reunión de la Organización de Portadores de Aire Árabes en Doha del 2 al 4 de noviembre de 2026. Más de 200 líderes y representantes del sector participan en esta reunión dedicada a las prioridades comunes de la aviación regional. Las resoluciones todavía no se establecen en las fuentes consultadas.

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La 59a Asamblea General de la Organización de Portadores de Aire Árabes (AACO) se inauguró en Doha el 2 de noviembre. Qatar Airways acoge la reunión hasta el 4 de noviembre de 2026 en el Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Más de 200 líderes y representantes de la industria participan, según la empresa.

Una reunión sobre prioridades sectoriales

La apertura dio la palabra a Hamad Al-Khater, Director Gerente del Grupo Qatar Airways y Presidente de la Asamblea, así como Abdul Wahab Teffaha, Secretario General de la AACO. Los debates se centran en las transformaciones del transporte aéreo y las prioridades comunes a las aerolíneas de la región.

La reunión reúne a los jefes de las empresas miembros, los portaaviones asociados y representantes de las organizaciones de la industria. Es el anfitrión del Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani.

Trabajo hasta el 4 de noviembre

El calendario publicado por AACO confirma los tres días de reunión. Los elementos disponibles se refieren a la apertura y al programa general: aún no permiten la presentación de resoluciones finales o nuevos compromisos financieros aprobados.

Cobertura: discurso en la tribuna de la 59a Asamblea General de la AACO en Doha. Foto: Qatar Airways / kit de prensa recibido el 3 de noviembre de 2026, fotógrafo no especificado. Uso editorial relacionado con el evento. Libnanews vestido.

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