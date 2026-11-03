Irán – Estados Unidos: Qatar busca un acuerdo provisional

Qatar sigue mediando entre los Estados Unidos e Irán con el objetivo de un acuerdo provisional. El martes, Majed Al Ansari informó que ambas partes están revisando las propuestas de los mediadores, tras una visita de Qatar a Teherán. Doha quiere un primer acuerdo para reconstruir la confianza antes de discusiones más amplias. No se ha anunciado firma ni fecha de aplicación. El portavoz también defendió la libertad de navegación en Ormuz, mientras que las demandas iraníes siguen siendo altas.

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Qatar está trabajando en un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, dijo el martes 3 de noviembre de 2026 Majed Al Ansari. En Doha, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que ambas partes examinarían las propuestas de los mediadores. Mantiene su esperanza de un acuerdo, sin anunciar una firma o un calendario para su aplicación.

Según él, Washington y Teherán siguen participando en el proceso. Intermediaries exchange proposals between the two capitals, while discussions are still seeking to narrow their differences. El funcionario de Qatar distingue así la continuación de los contactos de sus resultados: la negociación activa no constituye un acuerdo.

Acuerdo provisional para reconstruir la confianza

En su conferencia semanal de prensa, reportada por The Peninsula, Al Ansari describió un enfoque progresivo. Doha busca en primer lugar un acuerdo inicial que restablezca la confianza y lleve a cada parte a cumplir sus compromisos sobre el terreno. La cuestión de los garantes vendría después de la conclusión de esta primera etapa.

El portavoz no hizo público el texto del compromiso buscado. Por lo tanto, no estableció una lista definitiva de obligaciones estadounidenses e iraníes. También queda por especificar la duración de un posible arreglo, sus mecanismos de control y su fecha de entrada en vigor.

Una delegación de Qatar volvió a Doha el lunes después de que las reuniones en Teherán duraran más de tres horas. Al Ansari presentó estos intercambios como positivos. Sin embargo, advirtió que la escalada militar complicaría las negociaciones.

Anadolu, tomando el mando de Al-Araby Al-Jadeed, informó el martes una luz verde estadounidense al proyecto presentado por mediadores de Qatar, según fuentes anónimas cercanas al caso. Esta información no es un anuncio conjunto de un acuerdo firmado por Washington y Teherán.

Ormuz sigue siendo un punto central de desacuerdo

El mismo martes, el portavoz destacó que la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz y el Golfo no podía ser negociada. Rechazó las amenazas contra los buques, ya fueran de Qatar o extranjeros. Esta posición acompaña el esfuerzo diplomático, sin anunciar un nuevo acuerdo marítimo.

Por el lado iraní, un alto funcionario citado anónimamente por Reuters cree, por el contrario, que un acuerdo permanece distante. Afirma que Teherán rechaza a Estados Unidos afirma que son excesivos. Esta evaluación no contradice la existencia del comercio descrito por Doha, sino que pone de relieve la ausencia de un compromiso anunciado.

El Jefe de Estado Mayor de Irán Ali Abdollahi también reafirmó las demandas del martes de sanciones, activos congelados y Ormuz. Sus solicitudes constituyen una posición iraní, no cláusulas aceptadas por los mediadores.

En esta etapa, el anuncio de Qatar aborda un objetivo diplomático y el examen de las propuestas. No confirma el cese de los combates ni la reapertura del Estrecho de una manera acordada por ambas partes.

Cubierta: banderas de Qatar, fotografía de archivo publicada en septiembre de 2011. Foto: Samrah Shahid / Creative Commons Qatar, via Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Integer photograph kept, resized proportionally; Libnanews editorial dress added outside photograph. Esta imagen no representa las negociaciones del 2026 de noviembre.Fuente fotográfica·Licencia CC BY 2.0.

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