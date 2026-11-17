La OMS presenta una nueva actualización del ébola en la República Democrática del Congo seis meses después de la declaración de emergencia internacional. El 17 de noviembre, su sesión informativa de prensa se refirió a más de 11.300 casos y 5.500 muertes. La detección tardía y la inseguridad siguen obstaculizando la respuesta. En los ensayos se esperan dos candidatos de vacunas específicos para el virus Bundibugyo. El comité de emergencia examina la situación sin la decisión final anunciada en los discursos consultados. Este seguimiento complementa la revisión publicada por Libnanews el 11 de noviembre.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La epidemia del ébola en la República Democrática del Congo supera los 11.300 casos denunciados y llega a 5.500 muertos, según la información de prensa del Director General de la OMS del 17 de noviembre. Seis meses después de la declaración de emergencia internacional, persiste la transmisión y la inseguridad dificulta la atención.

This new point follows the record of 11,042 confirmed cases and 5,387 deaths, arrested on 9 November, which Libnanews had presented on 11 November. Los números son acumulativos, no el número de nuevas infecciones del día. Las comunicaciones del 17 de noviembre no dan el mismo total: el discurso de apertura del comité de emergencia aún menciona más de 11.000 casos y 5.400 muertes. El balance aquí es el de la información de prensa.

Ébola en la RDC: la detección es demasiado tarde

Antes del Comité de Emergencia, el Director General describió una epidemia que afectaba a 67 zonas de salud en ocho provincias. Entre 400 y 500 nuevos casos se siguen denunciando cada semana. Dos tercios de las muertes confirmadas ocurren fuera de los centros de tratamiento, lo que indica una identificación demasiado tardía de las infecciones.

La inseguridad complica la vigilancia. La OMS informa de que el ataque contra Cantine-Aloya mató a 66 civiles, incluidos tres cuidadores, y causó la pérdida de más de 1.000 contactos. También señaló que los retrasos en el pago de los equipos debilitaban la respuesta.

Dos candidatos a vacunas esperados en los ensayos

La investigación se refiere al virus Bundibugyo. El juicio iniciado el mes pasado utiliza Ervebo, registrado contra el virus del Ébola conocido como Zaire, pero no contra Bundibugyo. Dos candidatos específicamente diseñados contra Bundibugyo deben unirse a las pruebas. En la sesión informativa de prensa, la OMS está considerando su entrada la semana siguiente: este programa anunciado no es válido para la puesta en marcha o certificación.

El Comité de Emergencia se reunió el 17 de noviembre para examinar la situación y asesorar al Director General. Los discursos consultados anuncian esta revisión sin publicar la decisión final.

Ilustración: micrografía de un virión del Ébola, 1976, CDC / Dr Frederick A. Murphy, dominio público. No muestra un muestreo de la epidemia actual.

Para leer: Nuestra reseña publicada el 11 de noviembre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews