Matan Kahana, diputado del partido Yashar y aliado de Gadi Eisenkot, fue elegido Presidente del Knesset el martes 17 de noviembre de 2026 con 66 votos. El candidato Likud Ofir Katz obtuvo 52. Este cambio en el jefe del Parlamento fortalece la capacidad del campamento opuesto a Benjamin Netanyahu para influir en el trabajo legislativo. Sin embargo, no vale la pena formar un nuevo gobierno o votar confianza en una coalición liderada por Eisenkot.

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Matan Kahana fue elegido Presidente del Knesset el martes 17 de noviembre de 2026. El diputado del partido Yashar, aliado de Gadi Eisenkot, ganó 66 votos contra 52 para el candidato del Likud, Ofir Katz. Sucedió a Amir Ohana como jefe del Parlamento israelí.

Este resultado da al campamento opuesto a Benjamin Netanyahu una importante palanca institucional, mientras continúan las negociaciones sobre la formación del próximo gobierno. Kahana se benefició del apoyo del bloque dirigido por Eisenkot y las formaciones árabes Rasam y Common List.

Una victoria parlamentaria, aún no un gobierno

La Presidencia del Knesset tiene un impacto en la organización de debates y el funcionamiento del Parlamento. Su cambio de propiedad puede facilitar las iniciativas legislativas del campo que exigen una ruptura con las políticas del gobierno saliente.

Sin embargo, la votación no designa al Primer Ministro y no constituye una propuesta gubernamental. Eisenkot siempre debe reunir el apoyo necesario para una coalición, después de tenerrecibido el mandato de formar un gobiernoNetanyahu sigue siendo el jefe del gobierno saliente.

Kahana promete representar a todos los ciudadanos

En su primer discurso después de la elección, Kahana dijo que quería servir a todos los ciudadanos. También aseguró que, bajo su presidencia, el Knesset respetaría las decisiones judiciales, al tiempo que pedía un amplio acuerdo sobre el equilibrio de poderes.

El Likud denunció la elección y el apoyo de los partidos árabes. El desacuerdo sobre la mayoría parlamentaria sigue siendo así completo, a pesar del resultado alcanzado ahora para la presidencia de Knesset.

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