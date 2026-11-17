Joseph Aoun pidió el monopolio de armas, los bancos anunciaron una huelga y el gobierno canceló su sesión. MEA prepara Kinshasa, Gaza enfrenta invierno, las compañías de sanciones de Londres y Deutsche Bank responde a las revelaciones. Los hechos comprobaron y las citas útiles del miércoles 18 de noviembre, en esta edición de medianoche.

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Miércoles 18 de noviembre de 2026, medianoche en Beirut.El llamamiento de Joseph Aoun para el desarme de Hezbollah, la huelga bancaria anunció este miércoles y la ausencia de un Consejo de Ministros domina las noticias libanesas. En el plano regional, el invierno empeora la crisis humanitaria en Gaza y Londres castiga a las empresas relacionadas con los asentamientos. En todo el mundo, una investigación internacional pone los controles del Deutsche Bank en el foco.

En el Líbano, Aoun defiende el monopolio de armas y la negociación

Joseph Aoun llamó a Hezbollah el martes para entregar sus armas al estado. En una entrevista televisiva, el Presidente reiteró que un país no podía retener dos arsenales y dos centros militares de adopción de decisiones. Sin embargo, favorece los contactos y el diálogo para lograr la rendición de armas sin enfrentamiento interno.

El Jefe de Estado defiende el camino diplomático hacia la retirada israelí, el regreso de las personas desplazadas, la reconstrucción y la liberación de los presos. Reconoce que no se ha establecido un calendario específico para la retirada. También rechazó la participación israelí en la verificación del desarme y se refirió a la posibilidad de un equipo de las Naciones Unidas integrado por representantes árabes o europeos. Esta propuesta no constituye el anuncio de un mecanismo ya adoptado.

Por lo tanto, el desacuerdo sigue siendo doble: sobre el titular de la decisión militar y sobre los medios para obtener el fin de la ocupación. La posición presidencial no debe confundirse con un acuerdo de Hezbolá ni con nuevos compromisos israelíes.

Bancos: huelga anunciada para el miércoles

La Asociación de Bancos del Líbano anunció una huelga de advertencia el 18 de noviembre y cada miércoles en las próximas semanas. La decisión adoptada el lunes se refiere al tratamiento fiscal de las diferencias de tipos de cambio y disposiciones sobre los bonos del euro del estado. La asociación impugna su reincorporación en la base tributaria y pide enmiendas fiscales o legislativas.

Este desafío expresa la posición de los bancos; no constituye un juicio que establezca su interpretación de la ley. La junta directiva de la ABL reservó la posibilidad de suspender, cancelar o apretar el movimiento según las respuestas obtenidas. Antes de un viaje, los clientes deben comprobar con su banco directamente qué servicios están disponibles. No se puede garantizar la disponibilidad general de agencias, distribuidores o transferencias únicamente desde el comunicado de prensa.

Gobierno: No hay reunión esta semana

La Presidencia del Consejo de Ministros anunció el martes por la noche que no se celebrarían reuniones esta semana, con Nawaf Salam saliendo del Líbano el jueves por un motivo familiar. Esta comunicación más reciente tiene precedencia sobre la agenda de una reunión el 19 de noviembre que todavía está publicada en línea. No anuncia una fecha de reemplazo.

MEA: Un nuevo plano, Kinshasa en perspectiva

Middle East Airlines acogió su primer Airbus A321XLR en Beirut. Mohammad al-Hout se refirió a la próxima reapertura del enlace con Kinshasa, sin especificar la fecha de reanudación o frecuencia. El avión se entrega con 160 asientos, incluidos 22 en clase empresarial y 138 en clase económica.

El presidente de la compañía también argumentó por adaptaciones al aeropuerto necesarias para restaurar vuelos directos con los Estados Unidos. Este objetivo no significa que ya se hayan cumplido las autorizaciones o condiciones operacionales. La entrega de un avión, el anuncio de un destino y la apertura comercial siguen siendo tres etapas diferentes.

Irán: Qeshm golpeó, dice oficial de Estados Unidos

Un oficial militar estadounidense, hablando bajo el pretexto del anonimato, afirma que aviones de guerra golpearon un sitio de lanzamiento de misiles de los Guardias Revolucionarios en la Isla Qeshm el martes. Describió la operación como una respuesta a ataques contra el personal y los activos estadounidenses. Esta justificación sigue siendo la de Washington; los daños militares y una posible evaluación humana no se establecen de forma independiente.

Gaza: El invierno todavía debilita la ayuda alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones lanzaron una alerta conjunta el martes. Más de 1,7 millones de personas siguen desplazadas y 1,4 millones sufren hambre aguda, según ambos organismos. Los refugios de daños causados por la lluvia, destruyen los suministros de alimentos y aumentan los riesgos asociados a la contaminación por aguas residuales.

El PMA informó de que la falta de financiación obligó a suministrar comidas calientes todos los días y también redujo los paquetes de alimentos y la asistencia monetaria. Los organismos exigen recursos y acceso regular a suministros de invierno. Destacan que la frágil mejora de la situación alimentaria depende en gran medida de la ayuda, no de restablecer los ingresos y mercados locales.

West Bank: Londres apunta a ocho empresas y Tzav 9

El gobierno británico ha anunciado sanciones contra ocho empresas constructoras, inmobiliarias y arquitectónicas involucradas en la expansión de asentamientos en la Ribera Occidental ocupada. El movimiento Tzav 9 también está dirigido a bloquear los convoyes humanitarios destinados a Gaza. Las nueve entidades están sujetas a congelación de activos y prohibiciones sobre el ejercicio de funciones ejecutivas en el Reino Unido.

Londres presenta estas medidas como defensa de la solución biestatal, en particular con respecto al proyecto E1. Este paquete distingue de un embargo general sobre Israel. Las restricciones propuestas a la importación de productos coloniales y a la publicidad inmobiliaria son un proyecto legislativo separado, no medidas ya aplicadas por este anuncio solamente.

Deutsche Bank: 15 millones de documentos y una respuesta del banco

Una investigación internacional basada en más de 15 millones de archivos presentados por denunciantes describe supuestos defectos en los controles del Deutsche Bank y el tratamiento de los clientes de riesgo. Los documentos abarcan actividades desde principios de 2010. The presence of a name in this documentation does not in itself establish an offence.

The bank replied that the cases referred to go back several years, sometimes two decades, and that they were examined with the competent authorities when necessary. Reclama siete mil millones de euros en inversión directa en sus controles entre 2019 y 2025. Después de probar con una compañía de seguridad, afirma que no encontró ningún compromiso en su entorno informático actual, mientras continúa su análisis.

Para recordar esta mañana: disparos de ejercicio delante de Anfeh

El ejército anuncia ejercicios navales con disparos reales frente a Anfeh, en el Kura, este miércoles 18 de noviembre desde las 9.00 horas hasta su fin. Pide a los habitantes y propietarios de buques pesqueros que no se acerquen a la zona durante los ejercicios.

Tapa: Ras Naqoura, foto de François el Bacha / Libnanews. Ilustra la costa libanesa y no representa un evento de esta edición.

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