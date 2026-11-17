The Kuwaiti staff announced that its air defences were facing hostile drones on the night of 17-18 November 2026. Se asignan posibles detonaciones a las operaciones de interceptación y solicitudes de seguir instrucciones oficiales. El mensaje no especifica el origen de los dispositivos, los objetivos fijados o una evaluación humana o material. Esta alerta se produce en un contexto regional tenso, pero en sí no permite identificar a una persona o confirmar daños.

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Las defensas aéreas de Kuwait se enfrentan a ataques hostiles con drones, el Estado Mayor anunció la noche del 17 al 18 de noviembre de 2026. El mensaje fue transmitido poco después de la medianoche local.

El ejército explica que las detonaciones que pueden ser escuchadas resultan de operaciones de interceptación. Pide al público que cumpla las instrucciones de seguridad de las autoridades competentes.

No hay balance especificado en este anuncio

La liberación no da una serie de drones, origen de aeronaves o ubicación de destino. No tiene antecedentes humanos ni materiales. Esta falta de información hace imposible concluir que no hay víctimas ni daños.

Un contexto regional tenso

El martes, el Gobierno de Kuwait condenó los ataques contra Bahréin y Arabia Saudita. También había examinado el proyecto de mando del Consejo de Cooperación del Golfo en Kuwait. Estos contextos no permiten que el ataque anunciado esta noche sea atribuido a un actor en particular.

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