Estados Unidos, México y Bolivia han perdido su condición de eliminación del sarampión, anunció la Organización Panamericana de la Salud el 17 de noviembre de 2026. La decisión se basa en la persistencia de cadenas de transmisión durante al menos 12 meses. No significa que todos los países de las Américas estén en la misma situación o que este estado se pierda permanentemente. El Organismo pide que se aumente la vacunación, la vigilancia y la respuesta rápida a los brotes para detener la propagación del virus.

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Estados Unidos, México y Bolivia han perdido su condición de eliminación del sarampión. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció el martes 17 de noviembre de 2026, después de la revisión de datos por su comisión regional independiente.

La decisión sigue la reunión del 10 al 13 de noviembre. Las conclusiones de la Comisión fueron aceptadas por el Director de OPS, Jarbas Barbosa, y luego comunicadas a las autoridades sanitarias interesadas.

Transmisión sostenible, no mera importación

El criterio determinante es la circulación ininterrumpida de la misma línea viral durante al menos 12 meses. La eliminación no significa que no se puedan producir casos importados: implica la interrupción de la transmisión endémica. Por lo tanto, la decisión anunciada el martes muestra una instalación sostenible de este tráfico en los tres países.

Para los Estados Unidos, este anuncio es un nuevo paso después del fuerte aumento de las infecciones examinadas en nuestroanálisis de Robert F. Kennedy Jr.publicado el 7 de noviembre. El cambio de estado se supervisa por separado aquí.

La situación regional ya se ha perdido en 2025

Las Américas perdieron su certificación regional en noviembre de 2025, tras la recuperación de la transmisión endémica en Canadá. Esto no significa que todos los países hayan perdido simultáneamente su propia condición nacional. El anuncio del 17 de noviembre de 2026 se refiere a tres países adicionales.

La OSP afirma que esta pérdida no es irreversible. Pide al menos el 95% de cobertura con dos dosis de vacuna en cada comunidad, una mayor vigilancia y una respuesta rápida a los casos sospechosos. Un promedio nacional alto puede ocultar territorios protegidos. La eliminación de estas cadenas de transmisión sigue siendo la condición esencial para la recuperación.

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