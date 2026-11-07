Educación: convocatoria de huelga el 10 de noviembre

Las organizaciones se están preparando para la continuación del movimiento en educación, universidades e investigación.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Quince organizaciones de educación, investigación y juventud están pidiendo un día de acción el martes 10 de noviembre de 2026. Su comunicado de 6 de noviembre prevé huelgas, manifestaciones y manifestaciones.

Una cita después de las manifestaciones del sábado

ElSNES-FSUfijó este plazo en línea con la movilización el 5 de noviembre. En su texto actualizado el viernes, también pide al personal de segundo grado que participe en las manifestaciones el sábado 7 de noviembre sobre remuneración, pensiones, servicios públicos y libertades fundamentales.

El sindicato quiere una rápida reanudación de la acción en la educación. Recordó que había presentado una notificación semanal que permitía al personal decidir colectivamente las acciones locales entre los días nacionales. Por lo tanto, este calendario distingue el evento del sábado, el día sectorial del martes y las decisiones que podrían tomarse a nivel interprofesional.

Salarios, empleos y condiciones educativas

Lapelación conjuntaen particular, se pide que se mejoren los sueldos públicos, la contratación, la tenencia y la renovación de los edificios. En el nivel superior, los signatarios solicitaron 15.000 puestos y financiación para los 150.000 lugares que consideraban desaparecidos. Estos números son sus demandas, no creaciones anunciadas por el estado.

Eldocumento firmadoen particular, el FSU, FERC-CGT, FNEC FP-FO, SUD Education, Sup A meeting is scheduled Tuesday night to discuss the follow-up.

En Rennes, una primera cita local anunciada

ElCGT Ille-et-Vilaine actiontransmite una llamada con FSU 35, FNEC FP-FO 35 y SUD Education 35. Para el martes, las organizaciones anuncian un mitin a las 1 p.m., plaza de la estación en Rennes, para unirse a la Dirección departamental de Educación Nacional, donde solicitan audiencia. Se anunció una reunión general a las 17.00 horas en el Triángulo. Estos horarios se dan en tiempo de París.

La página sindical establece que estos arreglos pueden evolucionar. También invitó al personal a reunirse el lunes 9 de noviembre para discutir la continuación de la huelga. Por consiguiente, la audiencia solicitada no debe presentarse como nombramiento ya aceptado por la administración.

En esta etapa, estos textos establecen llamadas y nombramientos. No permiten anunciar una tasa de huelga, cierres de establecimientos o un balance de participación para el martes.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews