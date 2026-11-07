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París: 16 estaciones afectadas por los eventos

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Actualización en estaciones cerradas, conexiones y secciones interrumpidas en París el sábado 7 de noviembre.

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El boletín de la RATP consultó el sábado por la mañana enumera 16 estaciones afectadas por los cierres el 7 de noviembre, a petición de la prefectura policial. Se prevén dos olas, a las 5.30 y a las 10.00 horas, en tiempo de París.

Ocho estaciones en la madrugada

La primera lista incluye a Charles de Gaulle-Étoile, Argentina, George V, Tuileries, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées–Clemenceau, Concorde y Miromesnil.

Ocho de las 10.00 horas

La segunda se refiere a Oberkampf, Richard-Lenoir, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne, Rue des Boulets, Châtelet y Les Halles.

Segúnel boletín del operador, los trenes cruzarán las estaciones cerradas sin parar y las conexiones no serán aseguradas. La reanudación de sus servicios dependerá de la autorización de la prefectura policial. No se indica ningún calendario general de reapertura.

Dos secciones también interrumpieron

El dispositivo incluye un descanso entre Kléber y Charles de Gaulle-Étoile de 5:30 a.m., luego entre Châtelet y Hôtel de Ville de 10 a.m. Estas son, respectivamente, las líneas 6 y 11, según se especifica enEl parisino en su punto de transporte publicó el sábado.

Procesión autorizada de la República a la Nación

El7o ayuntamiento de distritoconfirma la salida anunciada a las 2 pm lugar de la République. La ruta con licencia lleva Voltaire Boulevard a Nation. Se prohibieron varias reuniones separadas propuestas por los colectivos de Yellow Gilets, incluida la de la Place de la Concorde.

Para preparar un viaje, debe comprobar tanto el tráfico de la línea elegida como el servicio de la estación donde desea bajar o cambiar de tren. Los cierres anunciados pueden prevenir la correspondencia incluso cuando una línea sigue circulando. El boletín RATP debe ser consultado de nuevo antes del viaje.

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