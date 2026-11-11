Líbano meridional: huelgas israelíes en Qantara

El miércoles 11 de noviembre se notificaron huelgas israelíes en Qantara. Un boletín posterior menciona un misil que no explotó. También se informó de una huelga en Kfar Tebnit, y dos artefactos explosivos cayeron al amanecer entre Zawtar al-Sharqiyah y Zawtar al-Gharbiyah. Shots were fired at the Al-Khazzan neighbourhood in Majdal Zoun. Drones fueron reportados en el sur, luego Beirut y sus suburbios del sur. Los envíos no proporcionan ningún resultado humano.

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Las huelgas israelíes en Qantara fueron notificadas el miércoles 11 de noviembre de 2026, según la agencia oficial de noticias libanesa. También se informó de una huelga en Kfar Tebnit, así como ametralladoras disparadas contra Majdal Zoun. Los informes no dan ningún resultado humano.

Huelgas israelíes en Qantara

En un primer boletín, el corresponsal de Marjayoun informó de un ataque aéreo contra Qantara, acompañado de numerosos sobrevuelos de aviones de combate. El avión voló a muy baja altura en el cielo del sur del Líbano.

Un segundo envío indica que la aviación volvió a golpear la localidad. Esta información describe una sucesión de huelgas, sin especificar el número de impactos, sitios de destino o daños. The bulletins were issued at 0902 hours and 0906 hours Beirut time. Estos horarios no son los de los ataques, que los textos no especifican.

A subsequent bulletin, issued at 0913 hours, reported a new strike on Qantara and stated that the missile had not exploded. El corresponsal no da más detalles sobre este dispositivo ni dónde cayó.

Una huelga en Kfar Tebnit

En el distrito de Nabatiyah, el corresponsal de la agencia informó una huelga aérea en Kfar Tebnit. Su envío, publicado a las 9:11 a.m., no especifica el tiempo del ataque o su blanco. También menciona dos artefactos explosivos caídos por un dron al amanecer entre Zawtar al-Sharqiyah y Zawtar al-Gharbiyah.

Shots to Majdal Zoun

A principios de la mañana, el corresponsal de Tyre informó de un tiroteo israelí hacia el barrio de Al-Khazzan en Majdal Zun. El texto no especifica su duración ni sus consecuencias.

El mismo envío informa de drones sobre aldeas en los sectores occidental y central del Líbano meridional al amanecer del 11 de noviembre. También menciona las bengalas israelíes sobre Yater y Zibqin durante la noche anterior, del 10 al 11 de noviembre.

En Beirut, otro corresponsal reporta drones israelíes sobre la capital y sus suburbios del sur. Este boletín, publicado a las 9:16 a.m., no reporta huelgas en estas áreas.

Qantara ya tocó el día anterior

Estos nuevos informes siguen los del martes 10 de noviembre. An air strike was reported at Qantara at 0600 Beirut time. Una poderosa explosión de las fuerzas israelíes fue reportada más tarde en la ciudad a finales del día. Estos hechos del día anterior permanecen distintos de las huelgas reportadas este miércoles.

Para los acontecimientos del 11 de noviembre, la ausencia de un registro en los envíos no permite concluir que no hubo víctimas.

Ilustración: Khiam visto desde Marjayoun, foto de archivo sin fecha. Esta imagen no muestra las huelgas reportadas el 11 de noviembre. Foto: François el Bacha / Libnanews. Vestido editorial, contraste y afilado ajustado.

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