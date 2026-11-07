2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El 7 de noviembre: Líbano, Qatar, Gaza y Ucrania

El periódico Libnanews del 7 de noviembre de 2026.

Disparos en el sur del Líbano, mediación de Qatar entre Washington y Teherán, anuncio iraní sobre misiles, familias desplazadas bajo la lluvia en Gaza y nuevos ataques contra Ucrania.

También en esta edición: las últimas cifras de empleo americano y el proyecto de un primer astronauta paquistaní a bordo de la estación china Tiangong.

Encuentre nuestros artículos e información más reciente en https://libnanews.com/

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews