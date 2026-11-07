Inaugurado el 27 de octubre en Ain el-Mreisse, la silla azul de Sabine Géraudie suscita una discusión sobre el arte y la memoria de la cornisa. El artista afirma una creación vinculada a Beirut, que lleva diálogo y transmisión. Su recepción permanece abierta a los ojos de los habitantes y caminantes. Esta lectura distingue el reconocimiento estético de las cuestiones de gestión del espacio público, sin transformar las solicitudes de transparencia sobre instalación o mantenimiento en cargos financieros sin pruebas. El debate también se centra en los usos ordinarios de la costa.

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La silla azul de Ain el-Mreisse abrió un debate sobre el arte en el espacio público de Beyruthin. Inaugurado el 27 de octubre de 2026 en presencia de Nehmat Aoun, obra de la artista francesa Sabine Géraudie, conocida como SAB, introduce un objeto familiar en el paisaje de la cornisa. Su instalación nos invita a discutir su significado, así como su encuentro con el lugar.

Una silla evoca espontáneamente parar, mirar y conversar. En una costa frecuentada por caminantes y pescadores, esta forma tiene un significado particular: se refiere a la posibilidad de permanecer frente al mar. Pero el reconocimiento inmediato de un objeto no es suficiente para crear un compromiso común con su establecimiento.

La silla azul y la memoria de la cornisa

La cornisa ya tiene sus usos, hábitos y recuerdos. Su interés también radica en el hecho de que lo hace sin un programa: caminar, sentarse, ver el agua o encontrar a otras personas. Un nuevo trabajo por lo tanto se encuentra con un espacio habitable, no una decoración disponible.

Es en este terreno que la discusión se hace fructífera. La escultura puede proporcionar un hito y generar nueva curiosidad. También puede parecer extraño para aquellos que reconocen el lugar en otras formas más ordinarias. Estas percepciones divergentes se refieren a la relación entre el objeto y su entorno; no permiten deducir una irregularidad en la ejecución del proyecto.

Un trabajo que el artista quiere ligado a Beirut

Sabine Géraudie presenta su creación Beyrouthine como un trabajo pensado para la ciudad, no como una mera reproducción de la de Niza. Destaca la memoria, la transmisión y el diálogo. En su testimonio sobre la instalación, agradeció a Blue Shores International y a los artesanos que habían participado en su realización.

Esta intención arroja luz sobre el proyecto, sin determinar cómo los habitantes lo recibirán. En el espacio público, el significado de una obra también se construye después de su inauguración: a través de los encuentros que provoca, el aspecto que atrae y el lugar que toma en los hábitos.

El debate estético exige una discusión pública

Usted puede apreciar la silueta y el color de esta silla, o juzgar su presencia no convincente en la cornisa. La crítica gana en aclarar lo que examina: la forma de la escultura, su escala en el paisaje, su implantación o la narrativa que propone desde Beirut.

Las cuestiones relativas a la selección, el mantenimiento y la presentación de proyectos de los sitios son responsabilidad de la gestión del espacio público. Se merecen respuestas documentadas de los funcionarios interesados. No significa que la financiación sería dudosa o que se hubiera cometido un error.

La silla azul ya ha producido un efecto observable: hace que el paseo marítimo sea conocido como un lugar común. La discusión puede prolongar este efecto, siempre que haya espacio para el uso de la cornisa y las sensibilidades de quienes la frecuentan.

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