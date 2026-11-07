El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el 7 de noviembre un plan para restaurar la declaración de activos para todos los empleados de SBU. Pidió un rápido voto por el Parlamento y prometió nuevas decisiones del personal. Esta iniciativa sigue las revelaciones de la Operación Cartago, que apunta a una supuesta red criminal con protección pública. Aún no se ha examinado el texto. The suspicions and detention measures announced this week are not convictions.

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Volodymyr Zelensky quiere restaurar la declaración de activos para todos los empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU. El Presidente anunció el sábado 7 de noviembre que había aprobado un proyecto de ley a tal efecto. Pidió al Parlamento que lo adoptara rápidamente, después de las revelaciones de la operación anticorrupción Cartago.

Declaración de patrimonio de SBU

El objetivo declarado es controlar los activos y la vida útil de los agentes. Zelensky quiere aplicar reglas comparables a las de otras administraciones. Su intervención está dirigida a todos los empleados del servicio, sin detallar exenciones.

Es un proyecto legislativo, no una nueva obligación que ya ha entrado en vigor. El discurso no especifica el momento de las declaraciones ni cómo se publican. Estas disposiciones deben examinarse en el texto presentado a los Miembros.

Nuevas decisiones del personal anunciadas

Zelensky afirma que los agentes ya han sido despedidos y anuncia nuevas decisiones. Pide una investigación completa de los presuntos delitos y violencia. El Presidente distinguió estas acusaciones de las operaciones militares de la SBU, cuyos resultados acogió con beneplácito.

El anuncio extiende el caso revelado el 4 de noviembre por la Oficina Nacional Anticorrupción, la NABU y la fiscalía especializada. On 5 November, these institutions notified five persons of suspicion. Un oficial superior de la SBU y dos oficiales superiores de policía estaban entre ellos.

According to the investigators, public officials have reportedly protected fraudulent call centres and other illegal activities for compensation. El caso incluye sospechas de tráfico de drogas, falsificación y violencia. Los informes de sospecha no constituyen condenas.

Cooperación internacional solicitada

Zelensky también se refirió al grupo llamado Khimprom y dijo que se había acercado a la cuestión con los Estados Unidos. Afirma tener información sobre las actividades en Polonia y un proyecto para expandirse al mercado alemán de drogas sintéticas. Estas declaraciones presidenciales no son válidas para la confirmación judicial en ambos países.

The procedure has already led to detention measures. On Friday, 6 November, a Ukrainian court ordered the detention of a former SBU general, with the possibility of bail. Two police officers and another suspect were also detained this week.

Quedan por establecer responsabilidades individuales. El retorno de las declaraciones patrimoniales depende ahora del examen del proyecto por el Parlamento.

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