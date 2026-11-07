Prostata: Líbano lanza campaña de proyección

El Líbano anuncia una campaña nacional de detección del cáncer de próstata para hombres libaneses de 50 a 70 años, hasta el 15 de febrero de 2027. The Ministry finances PSA in public hospitals and an MRI if necessary. El interés de la detección sigue siendo discutido con un médico, individualmente.

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El Ministerio de Salud del Líbano está lanzando una campaña de detección del cáncer de próstata para hombres libaneses de 50 a 70 años. Announced on November 7, 2026 by Rakan Nassereddine at Saint Joseph University, it will continue until February 15, 2027. The Minister states that the blood strength of PSA will be taken care of in public hospitals, as well as an MRI when a result of concern justifies it.

El anuncio se hizo en la apertura de una conferencia de sensibilización organizada por la Facultad de Medicina de la USJ, bajo el tema « Junto contra el cáncer de próstata, desde la innovación hasta el impacto ». Médicos, directores de hospitales y representantes de organizaciones profesionales discutieron el diagnóstico temprano, el acceso a exámenes y desarrollos del tratamiento.

Dos exámenes apoyados según la ruta anunciada

The first review described by the Minister is the determination of PSA, the specific prostate antigen. Este marcador se mide en la sangre. La campaña incluye financiación del Ministerio para los hombres libaneses en el grupo de edad anunciado en los hospitales públicos.

Rakan Nassereddine afirma que en caso de un indicador de preocupación, la resonancia magnética también puede realizarse a expensas del departamento. Por consiguiente, no presenta la RRM como un examen sistemático propuesto a todos los participantes. La continuación del viaje depende del resultado y su evaluación médica.

En el informe del anuncio no se enumeran las instituciones participantes, sus procedimientos de nombramiento o los documentos administrativos que se han de presentar. Tampoco especifica los umbrales biológicos utilizados para dirigir la IRM. Antes de una visita, las personas interesadas pueden comprobar las condiciones prácticas con su hospital público y discutir el interés del examen con su médico.

PSA no es suficiente para diagnosticar el cáncer

Los criterios de edad para financiar esta campaña no reemplazan una decisión médica individualizada. Una PSA alta no significa automáticamente que el cáncer está presente. Otros trastornos de próstata pueden afectar esta tasa. Por el contrario, un resultado normal no excluye todos los cánceres.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos recuerda que la detección puede ayudar a identificar algunos cánceres antes, pero también expone a falsos positivos y sobrediagnóstico: el descubrimiento de tumores que no habrían causado síntomas en la vida. Los exámenes complementarios y posibles tratamientos tienen riesgos. La decisión se discute con un profesional de la salud, dependiendo de la situación y preferencias personales del paciente.

Doce hospitales de resonancia magnética, según el Ministro

Rakan Nassereddine afirma que doce hospitales públicos están ahora equipados con resonancia magnética y otros nueve están en proceso de estar equipados. Estas cifras describen las capacidades anunciadas por el departamento. No constituyen confirmación de las ranuras disponibles en cada establecimiento.

El Ministro también se refirió a una nueva oferta de cobertura hospitalaria que incorporaba innovaciones. A decision on the management of robotic prostate surgery is to be published soon, he said. Esta perspectiva sigue siendo distinta de los exámenes anunciados para la campaña: el discurso no permite presentar esta cirugía como ya financiado dentro de este marco.

Sensibilización en el centro de la reunión

El presidente de la Sociedad Libanesa de Urología, Khalil Ermesh, destacó el retraso con el que algunos hombres consultan, a veces después de la aparición de síntomas. Presentó el trabajo de la sociedad académica sobre los protocolos de información pública, diagnóstico y tratamiento, así como el acceso a técnicas de imagen y nuevos cuidados.

El presidente de la Orden de Médicos, Elias Chellala, también destacó la importancia de no retrasar una consulta por incomodidad o miedo. La campaña anunciada abre un período de financiación para los exámenes de una población definida. Su acceso práctico dependerá de la información práctica proporcionada por los hospitales públicos y de la vía médica ofrecida a cada paciente.

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