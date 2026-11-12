El boicot de Israel: Lo que la ley de 1955 dice

La columna de Salah Machnuk revive el debate sobre el boicot de Israel. El artículo 1 de la Ley de 1955 va más allá de las transacciones comerciales. Confrontation between its interpretation, the legal text and the analysis of the lawyer Jad Tohmé, without prejudice to the judicial qualification of a particular political or media contact.

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¿La ley libanesa de 1955 sobre el boicot de Israel sólo cubre los intercambios económicos? En su columna publicada el 11 de noviembre porNida Al-WatanSalah Machnuk defiende esta lectura y desafía su uso contra las comunicaciones políticas o mediáticas. However, the legal text contains a broader formula than commercial and financial transactions alone. Entre el objetivo económico inicial, la redacción de la prohibición y su aplicación, el debate merece una lectura precisa.

Tesis de Salah Machnuk

En la página 3 del periódico, Machnouk distingue el juicio político sobre el contacto con los israelíes de su caracterización criminal. Considera que una comunicación sin asistencia de inteligencia o una relación comercial no entra por sí misma en la prohibición. Su razonamiento se basa en las razones económicas del texto, varios artículos sobre bienes y el apego de la oficina de boicot al Ministerio de Economía.

Por lo tanto, favorece una interpretación restrictiva en lugar de una campaña inmediata de abrogación, que considera políticamente contraproducente. Este es un argumento de cronista, no una decisión judicial. Su posición no es suficiente para establecer la legalidad de una entrevista, reunión o negociación.

El artículo 1 no se detiene en el comercio

Elley de 23 de junio de 1955reproducido por el Centro de Información Jurídica de la Universidad Libanesa, se publicó en el Diario Oficial de 29 de junio. Su declaración de razones invoca correctamente el bloqueo económico y la necesidad de organizar responsabilidades y sanciones relacionadas con el boicot.

Pero..artículo 1prohíbe los acuerdos concertados directamente o a través de intermediarios con personas o entidades residentes en Israel, de su nacionalidad o actuando en su nombre o en su interés, donde su objeto se refiere a comercial, financiero o, en traducción, « cualquier otra transacción, sea cual sea su naturaleza ».

Esta última forma es parte del texto. Por lo tanto, la lectura documental no puede detenerse en las dos primeras categorías. Por el contrario, esta constatación no resuelve lo que constituye un acuerdo o una transacción en una situación concreta. El alcance de las palabras utilizadas y los elementos de una posible violación siguen siendo cuestiones de interpretación jurídica.

Una lectura jurídica diferente

Interrogado el 13 de mayo de 2026 porAl-Araby Al-Jadeeden un artículo sobre las relaciones entre los medios de comunicación libaneses y los interlocutores israelíes, el abogado Jad Tohmé, profesor de la Universidad Libanesa, presenta un marco más amplio. Se vincula este asunto con la Ley de 1955 y también con las disposiciones del Código Penal relativas a las relaciones con el enemigo. Según su análisis, la práctica judicial no se limita al comercio.

Tohmé, however, describes a difficulty of qualification: to distinguish the exercise of freedom of expression and the profession of journalist from conduct which may be regarded as prohibited cooperation. En particular, destacó la cuestión de la ventaja directa o indirecta que Israel podría derivar de un intercambio o su uso. Este análisis, antes de la crónica de Machnuk, no es una respuesta a ella ni un juicio sobre todas las entrevistas.

Una oficina económica, un debate más amplio

La presentación oficial de laoficina de boicot del Ministerio de Economíaconfirma sus misiones administrativas de conexión y vigilancia. También se refirió a la transferencia de delitos a la justicia militar. La existencia de una administración económica informa a la organización del plan; no reemplaza la lectura de sus disposiciones.

Por lo tanto, tres niveles deben ser distintos: la opinión sobre la idoneidad del boicot, el alcance del texto actual y la calificación de un acto particular. La columna de Machnuk revive el primer debate y propone una respuesta al segundo. El tercero requiere hechos establecidos y un análisis legal específico del archivo. Ningún veredicto general sobre contactos políticos o periodísticos puede ser inferido de esta única controversia.

Ilustración: Beirut, fotografía de Jo Kassis / Pexels. No hay eventos judiciales representados.

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