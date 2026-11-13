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El Casino del Líbano: Maameletein Night Legend

Inaugurado en 1959 en una colina frente al Mediterráneo, el Casino del Líbano vio artistas y desfile internacional de élite, antes de cerrar en 1989 durante la guerra civil y reapertura en 1996. Sigue a Libnanews. Fotos: dominio público; Freedom’s Falcon, Vyacheslav Argenberg, Serge Melki (CC BY-SA 3.0 / CC BY 4.0 / CC BY 2.0), Wikimedia Commons.

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