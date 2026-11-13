Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
El Casino del Líbano: Maameletein Night Legend
Inaugurado en 1959 en una colina frente al Mediterráneo, el Casino del Líbano vio artistas y desfile internacional de élite, antes de cerrar en 1989 durante la guerra civil y reapertura en 1996. Sigue a Libnanews. Fotos: dominio público; Freedom’s Falcon, Vyacheslav Argenberg, Serge Melki (CC BY-SA 3.0 / CC BY 4.0 / CC BY 2.0), Wikimedia Commons.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Comentarios