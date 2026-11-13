Electricidad: el plan adoptado, el gas todavía por negociar

El Gobierno del Líbano aprobó su plan eléctrico el 13 de noviembre. Gas, renovables y la red son los ejes anunciados. Continúan las negociaciones con Qatar, sin acuerdo final. Al mismo tiempo, Bill 72 abre 8.950 millones de libras para pagar algunas de las deudas públicas adeudadas a EDL. Su publicación marca un paso legal, no prueba de pago. Todavía no se han examinado los precios variables y sus efectos siguen estando condicionados a su adopción.

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El Gobierno del Líbano aprobó su plan de electricidad el 13 de noviembre, mientras continuaba las conversaciones con Qatar. Al final del Consejo de Ministros, Adel Nassar anunció esta decisión. Joe Saddi dijo que todavía no se había anunciado un acuerdo final con la parte de Qatar. El mismo día, la ley que abrió 8.950 millones de libras para pagos públicos no pagados a electricidad del Líbano fue publicada en el Boletín Oficial.

Estas dos decisiones abordan diferentes problemas. El plan abarca combustibles, producción, redes y recuperación. La consignación presupuestaria se utiliza para pagar algunas de las facturas ya acumuladas por las administraciones e instituciones públicas. No constituye un sobre para la construcción de las centrales eléctricas anunciadas.

Electricidad: Gas en el centro del plan aprobado

Paul Morcos, Ministro de Información, presentó las directrices adoptadas después de la reunión. Destacó un enfoque integrado: suministro de gas natural, producción, transporte, distribución y recogida de facturas. Por lo tanto, el anuncio no se limita a la adición de capacidad eléctrica.

A corto plazo, el gobierno quiere entregar gas natural a través del gasoducto árabe a la central eléctrica Deir Ammar. El Ministro describió el cambio del diesel al gas natural como un medio de reducir significativamente el costo de la producción. Sin embargo, no proporcionó precios de compra, ahorros por kilovatio hora, o fechas de entrega.

Esta presentación establece una orientación industrial. No prueba que los suministros estén asegurados contractualmente o que la planta ya está operando con ese combustible. Para medir el efecto sobre los costos, será necesario conocer las condiciones para la compra y el transporte de gas y luego las modalidades de funcionamiento efectivas.

Paul Morcos también mencionó la importación de gas natural licuado para alimentar a Deir Ammar, Zahrani y Zuk. El gas de tubería y el GNL son dos rutas de suministro separadas. El informe no detalla su articulación técnica, la infraestructura necesaria o los compromisos financieros correspondientes.

Un objetivo de 3.000 a 3.500 megavatios

El Ministro ha establecido ambiciones de producción por lo menos 3.000 a 3.500 megavatios en los próximos años. Dijo que la mayor parte de esta capacidad debería provenir de energías renovables. En esas declaraciones no se ha hecho público ningún calendario anual ni un intercambio específico entre las tecnologías.

Es un objetivo de poder, no una producción ya disponible. Megawatts describen una capacidad; no solo dan el volumen de electricidad realmente entregado a los suscriptores. Por lo tanto, el anuncio no permite deducir un número adicional de horas de corriente por día.

La red de transporte también está incluida en el programa. Paul Morcos destacó la necesidad de redevelar e invertir en ella. Debe ser capaz de absorber la electricidad de nuevas plantas y proyectos renovables y luego trasladarla a lugares seguros de consumo.

En cuanto a la distribución y recogida de facturas, el gobierno trabaja en la participación privada a través de operadores de red. El Ministro ha incorporado este enfoque al marco adoptado por la Autoridad Reguladora del Sector. Las declaraciones consultadas no designan a un operador elegido y no presentan un contrato adjudicado.

Qatar: negociaciones, aún no un acuerdo

El Ministro de Energía, Joe Saddi, informó de los progresos realizados con la parte de Qatar. No obstante, aclaró que seguían discutiendo varios puntos. Se propone anunciar el acuerdo cuando se concluya, sin revelar los detalles de los intercambios en curso.

Paul Morcos, por su parte, indicó que las negociaciones continuarían examinando la posibilidad de acelerar la construcción de centrales eléctricas en Deir Ammar. Por lo tanto, se ha establecido la aprobación del plan y un nuevo debate. En los anuncios disponibles no se incluyen el compromiso definitivo de Qatar, su cantidad y calendario.

El Ministro de Energía también anunció la inclusión de precios variables en la agenda de la próxima semana. Según él, necesitaría tres meses después de su adopción para producir sus efectos. Este plazo sigue siendo condicional: no comienza con su declaración del 13 de noviembre.

En cuanto a los campamentos palestinos, Joe Saddi está de acuerdo con el Presidente del Comité de Diálogo entre el Líbano y Palestina sobre la necesidad de proponer una solución en un plazo de dos meses. El objetivo anunciado es el pago de las sumas debidas a la electricidad. No se detalló ninguna fórmula de arreglo o división de responsabilidades.

La ley pública no remunerada entra en vigor

The financial case has taken a separate legal step. The supplement to issue 49 of the Official Journal, dated 13 November 2026, publishes Act No. 72. Su primer artículo abre una consignación adicional de 8.950 millones de libras en la reserva del presupuesto general de 2026.

El texto se reserva esta suma para el pago de parte de las reclamaciones acumuladas de EDL sobre administraciones e instituciones públicas. Prohibe el uso del crédito con otro propósito. Los gastos siguen sujetos a normas jurídicas, incluidas las relativas a la contabilidad pública.

La ley establece que las consignaciones cometidas, liquidadas, ordenadas y pagadas se registran en las cuentas pertinentes de 2026. También autoriza, con carácter excepcional y sólo por un tiempo, el aplazamiento del crédito y las sumas transferidas, ya sea comprometida o no. El artículo 3 de la Ley establece que entrará en vigor en cuanto se publique.

Esta publicación extiende la votación parlamentaria el 12 de noviembre. It does not demonstrate that the funds have already been disbursed to EDL. El crédito todavía no se ha traducido en transacciones de pago de acuerdo con su propósito; no resuelve automáticamente todas las deudas públicas.

Las próximas medidas anunciadas son las negociaciones de Qatar, el examen de los precios variables y la aplicación de la consignación presupuestaria. Las fechas de entrega de gas, contratos de construcción y las cantidades efectivamente recibidas por EDL siguen siendo especificadas.

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