Tyre: South Lebanon Youth Media Centre

En Tiro, los jóvenes capacitados en la verificación de la información tienen un centro multimedia y un espacio digital. Situado en la Fundación Imam Sadr, el estudio está diseñado para entrevistas, podcasts y videos cortos. Los testimonios reunidos durante el entrenamiento revelan usos muy concretos: comprobar una alerta en TikTok, hablar a una cámara o compartir su conocimiento en una asociación. El programa combina la creación de contenidos, la ciberseguridad y la formación de nuevos instructores en el sur del Líbano.

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En Tyre, un centro de medios de comunicación y una plataforma digital están ampliando la formación de jóvenes del sur del Líbano en la verificación de la información. Inaugurado el 30 de octubre en la Fundación Imam Sadr, estas dos herramientas deben permitirles producir contenido y transmitir sus habilidades en sus comunas. La UNESCO y la FPNUL informaron sobre dos años de trabajo: más de 900 jóvenes afectados en más de 115 ciudades y aldeas.

In Tyre, a media centre designed for young people

El sitio Imam Sadr Foundation alberga la creación de contenidos, la narrativa audiovisual y la producción digital. El Centro Ciudadano Digital le da una extensión en línea, dedicada a los logros de la juventud y el aprendizaje. Estudiantes, creadores de contenido, periodistas y representantes de la comunidad participaron en las diversas fases del programa.

El proyecto también preparó a algunos participantes para entrenar a otros. El objetivo es difundir conocimientos más allá de los talleres mediante actividades organizadas en las comunidades locales.

Podcasts a videos cortos

Las especificaciones publicadas por la UNESCO el 8 de septiembre detallan los usos previstos del estudio. Incluye entrevistas de vídeo, podcasts, publicaciones de redes sociales y videos verticales cortos. La fotografía, el sonido y la edición de audio y vídeo también están incluidos en el programa.

El equipo solicitado tenía por objeto permitir que los jóvenes trabajaran después de la iniciación. La UNESCO busca una instalación sencilla de uso, fiable y compatible con las diversas herramientas de producción. Prefirió un estudio funcional en lugar de un material sofisticado para la televisión.

Este diseño combina dos aprendizajes: comprobar lo que se está recibiendo y saber cómo hacer su propio contenido. Una entrevista grabada, un informe breve o una cápsula de redes sociales se convierten en materiales de capacitación.

Reconocer una vieja alerta TikTok

Los testimonios reunidos por la UNESCO, publicados el 29 de septiembre, muestran cómo estas habilidades encajan en la vida cotidiana. Zeinab, estudiante de periodismo y medios digitales, explica que está revisando las alertas de su madre sobre TikTok. Algunos demuestran ser falsos; otros son viejos, pero circulan como noticias.

Intissar insiste en la verificación previa al intercambio y en los riesgos de violencia en línea y chantaje. También aprendió a hablar delante de una cámara. Ali, comprometido en una asociación local, dijo que pasara los logros de la formación a su alrededor. Roaa, por su parte, se refiere al uso de pruebas para apoyar una afirmación y las limitaciones de la inteligencia artificial en la creación digital.

En esta etapa del programa, la UNESCO indicó que había seleccionado a 83 participantes de un grupo de más de 300 jóvenes para sesiones avanzadas y capacitación de instructores. El viaje implicaba la comprobación de hechos, el pensamiento crítico, el hablar, la ciberseguridad y la creación de contenidos.

Una extensión digital bilingüe

La preparación de la plataforma había comenzado antes de que se inaugurara el centro. La convocatoria de propuestas de la UNESCO del 30 de julio incluyó un sitio web en árabe e inglés, un sistema de gestión de contenidos y un enlace con las redes sociales.

El plan propuesto incluía actividades de capacitación para jóvenes contribuyentes. También proporcionó 12 meses de mantenimiento después del lanzamiento, con corrección de problemas, actualizaciones de seguridad y asistencia. Por consiguiente, el centro de Tiro y su espacio digital deben ampliar la labor de los participantes después de la finalización del proyecto de capacitación.

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