Salam busca donaciones para restaurar el medio ambiente

En la COP31 en Antalya el 12 de noviembre, Nawaf Salam solicitó más fondos públicos y donaciones para integrar la restauración ambiental en la reconstrucción del Líbano. Los 512 millones de dólares notificados corresponden al daño de 2023-2024, no a un balance de 2026. Detrás de esta convocatoria se encuentran proyectos específicos: rehabilitación de tierras, restauración de ecosistemas y gestión de desechos. Los mecanismos existentes no deben confundirse con nuevos fondos en la cumbre.

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La reconstrucción del Líbano también debe reparar las tierras y los ecosistemas. En Antalya, el 12 de noviembre, Nawaf Salam presentó esta solicitud a la Cumbre de Líderes COP31. El Primer Ministro pidió más fondos y donaciones públicas, así como un acceso simplificado a los mecanismos internacionales para los países debilitados por las guerras y las crisis.

Su intervención va más allá de la rehabilitación de carreteras y viviendas. Coloca la restauración de la tierra agrícola, los bosques y los medios de subsistencia en el mismo lugar. Salam destacó que la crisis financiera había debilitado las instituciones y los servicios públicos, mientras que los conflictos sucesivos habían destruido la infraestructura y los entornos naturales.

$512 millones: un balance de 2023-2024

The Head of Government mentioned environmental damage in excess of $512 million for the years 2023 and 2024, plus the damage of 2026. No dio una cantidad para el último año en los elementos de su discurso hecho público. Por lo tanto, los 512 millones de dólares no son una estimación del costo ambiental de la guerra de 2026.

Una evaluación del Banco Mundial publicada en marzo de 2025 deja esta cifra clara. Para el sector ambiental y de gestión de desechos, 512 millones de dólares en daños, 790 millones en pérdidas y 444 millones en necesidades de recuperación. Estas categorías no son intercambiables: destrucción de medidas de daño, pérdida de impacto en actividades y servicios, y el costo de las intervenciones.

Esta evaluación abarca el conflicto del 8 de octubre de 2023 al 20 de diciembre de 2024, y no la posterior destrucción. Se llevó a cabo a petición del Gobierno del Líbano con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Investigación Científica y abarcaba diez sectores. Las necesidades totales de reconstrucción y rehabilitación se estimaron en 11.000 millones de dólares.

Restaurar las funciones de los entornos naturales

El aspecto ambiental del informe no se limita a sustituir los árboles. Incluye mejoras en las condiciones del suelo y el agua, control de la erosión y especies invasivas y restauración del hábitat. El reto es restaurar funciones útiles para los habitantes: calidad del agua, fertilidad del suelo y protección del suelo.

En la COP31, Salam pidió que la recuperación ambiental y la adaptación al cambio climático se integraran en la reconstrucción, junto con el restablecimiento de la estabilidad y la soberanía. También denunció las violaciones ambientales israelíes como violaciones del derecho internacional humanitario. Esta calificación corresponde a la posición expresada por el Primer Ministro.

Existen mecanismos, aún quedan por movilizar las donaciones

La financiación para la reconstrucción ya tiene un marco separado para este llamamiento diplomático. En su presentación del programa LEAP publicado el 17 de febrero de 2026, el Banco Mundial describió un paquete extensible de 1.000 millones de dólares, lanzado con un préstamo inicial de 250 millones de dólares aprobado en junio de 2025. Este marco puede recibir financiación adicional en forma de préstamos o subvenciones. Este no es un nuevo sobre anunciado en Antalya.

El programa incluye la gestión organizada de escombros: transporte a centros de tratamiento, clasificación, recuperación de hormigón reutilizable y acero, y eliminación segura de desechos inutilizables o peligrosos. El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción vela por su aplicación, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente supervisa el componente de desechos y las necesidades ambientales.

Por lo tanto, la solicitud de Salam se refiere a recursos adicionales y a las condiciones en que pueden cumplirse. Su discurso no vale la donación de un donante o el compromiso de un donante. Sin embargo, coloca un objetivo específico en los debates internacionales: financiar la restauración de tierras y ecosistemas, no sólo la reconstrucción de edificios.

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