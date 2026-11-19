Una captura arancelaria a Beirut, Tel Aviv y Larnaca revive la cuestión del costo del acceso al Líbano. Sin confundir ofertas y comparación de mercado, este editorial pide a MEA y al estado cuentas: transparencia de precios, alternativas accesibles y medición rigurosa del servicio para los viajeros.

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Editorial Libnanews · Newsdesk

Al vender el encanto del Líbano sin tratar el precio de su acceso, uno termina confusa política turística con la publicidad. Una comparación de los boletos proporcionados a nuestro personal editorial plantea una pregunta legítima: ¿Cuál es el lugar de la estancia cuando el transporte ya absorbe una parte decisiva del presupuesto? El MEA debe responder a sus ofertas. El Estado debe responder durante todo el servicio.

En esta captura, un viaje de ida y vuelta a París-Charles-de-Gaulle–Beirut aparece en C$1.673 por viajero. París-Tel-Aviv se publica en 726 dólares canadienses, París-Larnaca en 690. Las tres rutas presentadas son directas, con tiempos anunciados de 4:15 a.m. a 4:25 a.m. La cantidad para Beirut es 2,30 veces la de Tel Aviv y 2,42 veces la de Larnaca.

Estas cifras merecen ser examinadas, no sobreinterpretadas. Las fechas de salida y regreso, el equipaje y las condiciones de tarifa no están incluidas en la transmisión. Por lo tanto, esta imagen no establece una comparación con los servicios idénticos o el precio promedio actual de estos destinos. Muestra una oferta publicada, no una encuesta estadística del mercado. Pero la cuestión política que plantea no desaparece con esta reserva: ¿cómo hacer un destino atractivo si su acceso se convierte, para el viajero, en el primer obstáculo?

Precio por declaración proporcionada De Paris-CDG R/A por pasajero Beirut

MEA, operado por Air France

Directa, 4:15 a.m 1 673 CAD Tel Aviv

El Al

Directa, 4.25 a.m 726 CAD Larnaca

Air France, operado por Cyprus Airways

Directa, 4:15 a.m 690 Declaración proporcionada al editor, en dólares canadienses. Fechas no visibles, equipaje y condiciones de tarifa: no es una comparación de mercado con servicios idénticos o una garantía de disponibilidad actual. Tabla original; captura no reproducida.

El logo no dice todo sobre el billete

Un detalle prohíbe el juicio rápido. El vuelo a Beirut se llama Middle East Airlines, pero la captura especifica que es operado por Air France. El de Larnaca es comercializado como Air France y operado por Cyprus Airways. Esto no es un simple enfrentamiento entre tres compañías que transportan a sus propios pasajeros en su propio avión.

El intercambio de códigos forma parte del funcionamiento de las redes aéreas. Air France anunció el 20 de julio de 2026 un acuerdo con Cyprus Airways, que su código se ubicó desde el 7 de julio en los vuelos París-Larnaca de su pareja. Esta organización puede ampliar el acceso comercial a un enlace. No permite, desde una captura, identificar quién arregló cada componente de la cantidad mostrada o qué otra oferta permaneció disponible para el mismo asiento.

Por lo tanto, la crítica del MEA debe ser justa. La empresa no fija necesariamente todos los componentes de precio a Líbano. However, it is accountable to travellers for offers marketed under its name and for their transparency. El intercambio de códigos no es una respuesta suficiente a la cuestión de por qué cuesta llegar a Beirut. Una aerolínea nacional debe ser capaz de explicar sus posibilidades, sus gamas de tarifas y el interés de sus acuerdos para los viajeros, no sólo para su red.

Un destino es juzgado a costa de toda la estancia

El viajero no reserva un eslogan. Añade el billete, el equipaje, el alojamiento, el viaje y lo que puede pasar en el lugar. Para aquellos que dudan entre varios destinos, un coste adicional de aire puede cancelar el interés de un hotel más barato o un restaurante atractivo. También puede reducir la duración de la estancia, el número de personas que abandonan o el gasto en actividades. Son mecanismos económicos, no pérdidas cuantificadas que podrían medirse.

Tampoco se debe considerar a la diáspora como una demanda adquirida. El apego familiar puede hacer que los viajes sean particularmente importantes; no hace que el presupuesto sea ilimitado. Presentar el regreso al país como evidencia emocional mientras deja su costo fuera del debate es pedir a las familias que resuelvan, con sus ahorros, una dificultad de acceso que concierne a toda la economía turística.

Sin embargo, es necesario comparar honestamente. Una oferta sin una maleta en la bodega no vale automáticamente una oferta que incluye una. Transavia afirma, por ejemplo, que su gran opción de equipaje de cabina se paga y que su precio varía según destino, vuelo y hora de reserva. Las condiciones de modificación, los horarios y la correspondencia también cuentan. Un debate serio debe oponerse a canastas equivalentes, no seleccionar el billete más caro de un lado y una tarifa de llamada del otro.

Las apuestas no se limitan a los hoteles más importantes. En la presentación de su evaluación del turismo libanés publicada el 26 de octubre de 2026, la Organización Internacional del Trabajo identifica un potencial en el turismo cultural, rural y ecológico, junto con las necesidades de conocimientos especializados y mejores condiciones de trabajo. El enlace con el billete de avión es económico: estas actividades necesitan visitantes que puedan mantener un presupuesto una vez que lleguen, no sólo de un destino presente en las campañas de comunicación.

La rentabilidad de una empresa no es toda la política turística

La cuestión de la responsabilidad es menos abstracta porque el MEA no es una empresa sin ninguna conexión con las autoridades públicas. En su diagnóstico publicado en abril de 2026, el Fondo Monetario Internacional presenta al Banco del Líbano como su accionista controlador y señala que las cuentas auditadas de la empresa no son públicas. Esto no establece ninguna ilegalidad. Por otra parte, ello exige transparencia en la estrategia de una empresa cuyo acceso al país depende en parte.

Sin datos detallados sobre los costos e ingresos de estas ofertas, es imposible calcular los márgenes.

Por lo tanto, el problema va más allá del MEA y lo afecta directamente. El Estado tiene la responsabilidad de las condiciones de acceso a los mercados y de la coherencia de su política turística. Los transportistas tienen el suyo en la oferta comercial. Los distribuidores deben hacer los servicios legibles y el operador eficaz. El MEA debe responder a sus ofertas; El Estado debe hacer accesibles las alternativas.

Menos consignas, más responsabilidad

Un primer paso sería publicar un observatorio transparente del costo del acceso al Líbano: las mismas ciudades de salida, las mismas fechas de estancia, los mismos tiempos de reserva, vuelos directos distinguidos de las conexiones, equipaje y condiciones incluidas en la comparación. Una tabla mensual podría seguir las estancias idénticas compradas a treinta, sesenta y noventa días de salida y luego distinguir entre las vacaciones escolares y los períodos fuera de juego. Las frecuencias y asientos propuestos deben ser contados por vuelo real, no por número de códigos comerciales mostrados. Se deben seguir varios niveles de precios, en lugar de un mínimo promocional. Sería una propuesta de política pública útil, no un veredicto preliminar contra un transportista.

Desde esta base, el gobierno debe poner a disposición alternativas reales: identificar los obstáculos a la oferta, comparar las capacidades anunciadas con los asientos realmente comercializados y publicar los resultados de sus discusiones con las empresas. Los resultados deben juzgarse en indicadores verificables: disponibilidad de asientos, costo completo para el viajero y servicio regular. El dinero público y la energía deben utilizarse para hacer posible el viaje, no para financiar consignas que dejan intacta la factura de llegada.

Líbano no necesita prometer que siempre será el destino más barato. Debe dejar de tratar la accesibilidad como sujeto secundario. No podemos invitar al mundo a descubrir el país y luego considerar el precio para entrar en él como un asunto que nadie tendría que responder.

Foto de portada: Airbus A320 MEA al despegue de Beirut, 14 de junio de 2014.Flo Weiss,CC BY-SA 4.0. Composición Libnanews bajo la misma licencia: reducción proporcional, foto entera y títulos fuera de la imagen.

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