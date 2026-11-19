El ICOMOS Líbano pide la eliminación de la base concreta en Nahr al-Kalb y la rehabilitación del sitio. Su advertencia del 17 de noviembre distingue la protección de los tallos y la preservación de sus alrededores. Las leyes de la UNESCO no califican como Patrimonio de la Humanidad. Todavía no se ha confirmado ningún desmantelamiento.

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El ICOMOS Líbano pide la eliminación de la base de hormigón para un polo en Nahr al-Kalb. In an alert published on 17 November 2026, the National Committee also called for the restoration of the promontory and the relocation of the project. Esta intervención de expertos del patrimonio prolonga la controversia que rodea el sitio de construcción. No constituye una nueva decisión administrativa ni una conclusión de demolición.

Nahr al-Kalb: Proteger el entorno de los tallos

El comité describe un mástil planificado de 16 metros sobre el túnel. Retó su ubicación, sus dimensiones y las modalidades del proyecto, no la presencia de la bandera libanesa. Según su análisis, la estructura cambiaría la relación entre inscripciones, roca y paisaje. También se refiere a los riesgos relacionados con anclas y cargas en el promontorio.

El ICOMOS solicita una evaluación del patrimonio y del impacto visual antes de cualquier alternativa. Pide que se delinee el sitio y su zona de protección y se mejore la coordinación de las administraciones. El comité ofrece su experiencia gratuita para buscar otra solución. Estas solicitudes no demuestran que se haya destruido un registro.

Una controversia administrativa ya abierta

El 9 de noviembre, Libnanews detalló el anuncio del Ministerio de Cultura sobre la cesación del trabajo. Ghassan Salamé había solicitado la intervención del Ministro del Interior Ahmad Hajjar. La cultura afirmó que no había expedido ningún permiso para la base concreta y recordó que una suspensión decidida en noviembre de 2025 seguía siendo aplicable.

El municipio de Dbayeh, Zuk al-Kharab, Aukar y Haret al-Bellaneh defendieron, en su presentación de 2025, un proyecto para desarrollar el sitio. Se basó en consultas y acuerdos anteriores, así como en un lugar sin registro. Esta vieja posición no es la respuesta a la alerta del 17 de noviembre. Tampoco permite la conclusión de un permiso que abarque la labor en litigio.

La memoria del mundo no significa patrimonio mundial

Los dos reconocimientos son distintos. La UNESCO confirma el registro de estelas en el Registro Mundial de la Memoria en 2005. El sitio arqueológico también ha estado en la Lista indicativa del Patrimonio Mundial del Líbano desde el 11 de julio de 2019. Esta lista reúne los bienes que el Estado tiene la intención de proponer: no constituye una inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.

El expediente presentado por el Líbano subraya el papel de este cruce costero, a unos 15 kilómetros al norte de Beirut. Los relieves e inscripciones dan testimonio de los poderes que han pasado, desde la antigüedad hasta los tiempos contemporáneos. Su interés se debe también a su concentración en el mismo lugar.

Más allá de la decisión anunciada el 9 de noviembre, queda por establecer el destino material de la base. The sources consulted do not confirm his/her removal, completion or adoption of a new location.

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