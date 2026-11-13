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LibnanewsJournal – November 13, 2026, 6 p.m. edition

The titles of the Libnanews newspaper of 13 November 2026: shots reported in Haddatha and Zawtar in South Lebanon; housing assistance for internally displaced persons; new hearing in the inquiry into Beirut port; nuclear inspections in Iran.

Los anuncios de ayuda no son válidos para la confirmación de pago. Una audiencia no prejuzga la culpa. El informe confidencial del OIEA en noviembre no fue consultado directamente.

Fotografías: François el Bacha / Libnanews (Sur, archivo publicado en 2019; puerto, 13 agosto 2020), NNA (reunión, emisión el 13 de noviembre de 2026), Mostafa Meraji (Qom, 2011, CC0). Las imágenes de archivo se identifican en el vídeo.

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