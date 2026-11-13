13 de noviembre: inflación y financiación AI

La inflación estadounidense está disminuyendo más de un mes, pero sigue siendo alta durante un año. Las cuentas de Nebius ilustran las necesidades financieras de AI, mientras que Nvidia se está preparando para su transición. El petróleo, el tipo y el intercambio complementan este punto económico del 13 de noviembre, basado en datos oficiales de fecha, sin falsas citas instantáneas.

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La desaceleración de los precios de los productores estadounidenses no es suficiente para superar las presiones inflacionarias. Publicado el viernes, 13 de noviembre de 2026, las estadísticas de octubre muestran un aumento mensual del 0,3%, después del 1,4% en septiembre. Pero el aumento anual es del 6,5%. La otra cuestión está en cuentas de inteligencia artificial: el crecimiento de las ventas no exime al equipo muy caro de la financiación.

Tema establecido el 13 de noviembre. Las observaciones no son simultáneas y no constituyen un equilibrio global de cierre. Los mercados americanos siguen abiertos. Se excluyen las citas intradías de las que se podría establecer la zona no; los cierres del día anterior y las referencias oficiales están explícitamente fechadas.

Mercados mundiales del día: a partir de los cierres establecidos

El período de sesiones anterior da un hito distinto. El jueves 12 de noviembre, el ScienteP 500 había terminado en 7.592.40, el Dow Jones en 52.297.09 y el Nasdaq en 25.336.09. Los tres habían perdido alrededor del 0,4%. Russell 2000, más representante de las pequeñas capitales estadounidenses, había sumergido alrededor del 1,7%. Es acerca de los cierres del jueves, no los niveles finales del viernes.

Menor inflación durante un mes, más alto durante un año

La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos mide un aumento del 0,3% en los precios del productor para la demanda final en octubre. La cifra se ajusta estacionalmente. Más de 12 meses, el aumento injustificado alcanzó el 6,5%, su tasa más alta desde noviembre de 2022. El indicador que excluye los servicios alimentarios, energéticos y comerciales aumentó un 0,5% en el mes y un 4,9% en el año.

El detalle prohíbe reducir la inflación al petróleo solo. Los bienes aumentan en un 0,5%, los servicios en un 0,2% y los alimentos en un 1,3%. La energía cayó ligeramente en 0,1%. El transporte de carga por carretera asciende al 3,9%, mientras que el diesel disminuye el 7,9%. La publicación se publicó el 13 de noviembre a las 8.30 horas, hora oriental de los Estados Unidos, a las 13.30 horas y a las 15.30 horas, en Beirut.

La desaceleración mensual no significa una caída general de los precios. Un índice que aumenta menos rápidamente sigue aumentando. El cambio anual compara dos niveles espaciados en 12 meses. Por lo tanto, puede acelerarse a medida que el último movimiento mensual disminuye, en particular porque el período de comparación cambia.

También debe hacerse una distinción entre los precios de los productores y los precios pagados por los hogares. Las empresas pueden absorber algunos de los costos en sus márgenes, modificar sus productos o renegociar sus contratos. Por otro lado, una caída de la entrada no se pasa necesariamente inmediatamente al precio final. Las existencias adquiridas más costosas y los compromisos comerciales pueden retrasar esta transmisión.

La decisión de Fed no cambió el viernes

El último comunicado de la Reserva Federal, de fecha 28 de octubre, mantiene los fondos alimentados en el rango de 3,75% a 4%. La votación fue de diez a dos. Lisa Cook y Beth Hammack querían un aumento de cuarto. Este recordatorio no es un nuevo anuncio monetario del 13 de noviembre.

El banco central describe entonces una actividad fuerte y una inflación todavía elevada. Los datos del viernes se alimentan de la próxima evaluación, pero no determinan mecánicamente la próxima decisión. Una anticipación del mercado, la opinión de un analista y una tasa realmente votada son tres informaciones diferentes. No hay probabilidad de un aumento aquí debido a la falta de una declaración de mercado verificable y sensible al tiempo.

Entendimiento: ¿Por qué las tarifas importan para AI El valor de una inversión depende de lo que pueda ganar, pero también de cuánto tiempo se necesita para recibirla. La actualización refleja los ingresos futuros en valor hoy. Cuanto mayor sea la tasa, menor es el valor de una receta lejana. Este mecanismo no sólo está dirigido a empresas con déficit: se refiere a cualquier proyecto cuyo gasto precede a los ingresos. En una ilustración puramente educativa, recibir $100 en cinco años vale aproximadamente $78.35 hoy con una tasa de descuento anual del 5%. Al 7%, el valor baja a $71.30. El cálculo es 100 dividido por 1,05 o 1,07 en potencia cinco. Esto no es un pronóstico del mercado ni una valoración de una empresa cotizada. Los riesgos, el crecimiento y múltiples flujos de un proyecto real hacen que el ejercicio sea mucho más complejo. Una empresa puede reducir esta exposición cobrando gastos anteriores, difundiendo gastos o obteniendo financiación menos costosa. Pero estas posibilidades dependen de contratos reales. Un aumento de los precios no prueba que las condiciones de financiación ya hayan mejorado.

Nvidia: una transición confirmada, los resultados aún se espera

Nvidia anunció el 12 de noviembre la renuncia inmediata de Jensen Huang de su oficina como Presidente, CEO y Director. Colette Kress actúa manteniendo la gestión financiera. Harvey C. Jones se convirtió en presidente del consejo. La búsqueda de un líder permanente debe examinar los candidatos internos y externos.

El tablero dice que espera para las operaciones, los compromisos del cliente y el calendario del producto para continuar sin interrupción. Esta es la posición de la empresa, no una garantía independiente sobre el rendimiento futuro. El comunicado mantiene los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2027 al martes 17 de noviembre, aproximadamente a las 1:20 p.m. en California, seguido de una conferencia a las 14.00 horas.

La distinción es importante para analizar la sesión. La transición del liderazgo es un hecho establecido. Todavía no se dispone de resultados trimestrales anunciados para la semana siguiente. Sería prematuro deducir un examen de la demanda, los márgenes o las entregas. Este archivo no incluye cargos personales para explicar los cursos.

Nebius: el crecimiento no mide la necesidad de financiación

Las cuentas no auditadas de Nebius, publicadas el 12 de noviembre para el trimestre terminado el 30 de septiembre, ofrecen un caso concreto. Esta compañía de nube para la AI tiene 980.8 millones de dólares en facturación, en comparación con 146.1 millones al año anterior. Su EBITDA ajustado asciende a 465,8 millones, pero las actividades siguieron teniendo una pérdida neta de 37,5 millones.

Las adquisiciones de bienes de capital tangibles e intangibles ascendieron a 7.300,4 millones de dólares en el trimestre. El flujo de efectivo operativo de las actividades continuó es negativo en 273 millones. Estos artículos responden a diferentes preguntas: ventas reconocidas, rendimiento ajustado, ingresos contables y desembolsos de inversión no son intercambiables.

El EBITDA ajustado es un indicador que no cuenta en el sentido de los estándares estadounidenses, definido y reconciliado con las medidas contables de la empresa. No representa el dinero restante después de todas las inversiones. Tampoco debe tratarse el capex trimestral como un cargo que sería totalmente deducido del resultado del mismo trimestre.

Por consiguiente, el crecimiento de la rotación puede coexistir con un alto consumo de recursos financieros. Esto no prueba que las inversiones serán improductivas. Esto requiere revisar sus horarios, compromisos de clientes y recursos disponibles. Un centro de datos construido hoy debe ser utilizado y facturado mañana; entre estas dos etapas, la empresa financia el equipo y soporta el riesgo de ejecución.

Petróleo: no confundir pronóstico y presupuesto

El informe de noviembre de la Agencia Internacional de Energía, publicado este viernes, describe una recuperación de la oferta más rápido que la demanda. La producción mundial alcanzó los 105,4 millones de barriles diarios en octubre. El pronóstico del consumo promedio para 2026 es de 102,3 millones, en un descenso de 2,7 millones durante un año. Estos dos números no abarcan el mismo período y, por lo tanto, no deben subcontratarse para calcular un superávit mensual.

La agencia observó un aumento de 52 millones de barriles en las existencias mundiales en octubre, pero los volúmenes del mar aumentaron en 86 millones. Las reservas terrestres siguen disminuyendo. Un stock en tránsito no garantiza disponibilidad inmediata para una refinería o distribuidor.

El precio de aproximadamente $93 del Mar del Norte Fecha citada en el informe corresponde a su redacción. Este no es el Brent en sesión el viernes. Las citas accesibles de diferentes productos, en diferentes momentos, no se montan artificialmente en un solo curso. El riesgo marítimo y las limitaciones de refinación siguen siendo distintos de la única cantidad mundial de crudo producido.

El intercambio añade una segunda factura

La referencia del Banco Central Europeo para el 13 de noviembre es de $1,1052 por euro. También muestra 176.83 yenes, 0.83559 libras esterlinas y 0.9266 Francos suizos por euro. Estos valores son informativos y el BCE no recomienda su uso como precio de transacción.

La consulta suele tener lugar alrededor de 14:10 en Europa Central, es decir, 13:10 UTC. La publicación normalmente tiene lugar a aproximadamente las 16.00 horas, o a las 15.00 horas. Estos horarios describen el procedimiento habitual, no una certificación al segundo de la declaración del día.

Una factura ficticia de 100.000 € representa 110.520 dólares en esta referencia, excluyendo los costos y el margen de intercambio. Para una empresa que cobra en dólares, la cantidad que se pronostica también depende de la fecha de pago. La tasa finalmente obtenida de un intermediario puede ser diferente.

Este mecanismo se refiere directamente a los importadores: el precio del proveedor y el intercambio pueden evolucionar en direcciones opuestas. Una reducción del precio en euros puede ser cancelada parcialmente por un aprecio del euro. Por el contrario, un movimiento de divisas favorable puede facilitar una compra cuyo precio de catálogo no ha cambiado. Es necesario conocer la moneda de facturación antes de concluir que las importaciones se vuelven más baratas.

Las próximas pruebas están fechadas

La pintura del viernes reúne varios horizontes. La inflación estadounidense cubre octubre, las cuentas de Nebius para el trimestre terminado en septiembre y los índices de EE.UU. para los cierres del día anterior. Las previsiones de petróleo se extienden a 2027. Reunirlos ilumina las tensiones económicas, pero no las convierte en datos contemporáneos durante el mismo minuto.

La próxima cita confirmada de Nvidia es el 17 de noviembre. Las cuentas y los comentarios de gestión nos permitirán examinar la trayectoria empresarial más allá de la única transición de la gobernanza. Para los índices estadounidenses del 13 de noviembre, los valores de cierre siguen siendo determinados después del fin del período de sesiones.

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