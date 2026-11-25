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Los Houthis reclamaron el miércoles 25 de noviembre un ataque contra la refinería Ras Tanura en el este de Arabia Saudita. El portavoz de la coalición liderada por Riyadh Turki al-Maliki anunció que la defensa aérea interceptó y destruyó cuatro drones en la zona. Las dos partes no dan la misma cuenta de las consecuencias.

A claimed fire, no confirmed stop

Yahya Saree, el portavoz militar Houthis, afirmó que se había alcanzado la refinería y que se había declarado un incendio. En el lado saudí, el comunicado de prensa informó que los escombros caen después de las interceptaciones y no hay lesiones según la evaluación inicial. Esta comunicación no da una evaluación detallada del estado de las instalaciones. Un incendio en el sitio y un posible cese de la producción no fueron confirmados independientemente.

El movimiento también asumió la responsabilidad el miércoles por el ataque al distrito financiero de Riyadh el día anterior. Saudi civil defence reported 11 injuries in the capital. Este es Riyadh, no Ras Tanura. Los daños reportados en el distrito financiero no indican la condición de la refinería.

Que parada en refinar significaría

Según el último informe anual de Saudi Aramco, la refinería Ras Tanura puede tratar 550.000 barriles por día. Esta cifra se refiere a la capacidad de procesamiento del sitio, no el volumen realmente procesado el miércoles o un volumen de producción perdido. El refinamiento transforma el crudo en productos como diesel o gasolina. Una reducción de la refinación no constituye en sí misma una interrupción de las exportaciones de petróleo crudo.

Los dos episodios saudíes ocurren a medida que los enfrentamientos continúan en Yemen, especialmente alrededor de Hodeida. A fin de medir las consecuencias del incidente sobre el suministro, la información crucial sigue siendo el funcionamiento de la refinería y los volúmenes efectivamente entregados. Ni el comunicado saudí sobre interceptación ni la afirmación Huthie los estableció.

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