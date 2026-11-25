Kemi Badenoch cuestionó a Andy Burnham el miércoles sobre los costos de los estudiantes europeos. La cumbre del 20 de noviembre fijó un plazo de seis meses para negociar un acuerdo recíproco. Las tasas de registro no han cambiado, y el regreso del Reino Unido a Erasmus+ en 2027 es otro esquema.

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Kemi Badenoch pidió al Primer Ministro Andy Burnham el miércoles 25 de noviembre que aclarara el costo y las condiciones de un futuro acuerdo sobre las tasas universitarias entre el Reino Unido y la Unión Europea. El debate en las Comunas tuvo lugar cinco días después de la Cumbre de Bruselas. La declaración conjunta compromete a ambas partes a negociar, pero no establece un nuevo arancel o fecha de aplicación.

Seis meses para negociar en ambas direcciones

La declaración del 20 de noviembre prevé la elaboración de un acuerdo complementario al acuerdo comercial concertado después del Brexit. El alcance anunciado apunta a estudiantes de la UE en el Reino Unido y estudiantes del Reino Unido en la Unión, independientemente de su régimen de inmigración. Londres y Bruselas se entregaron seis meses desde la cumbre para concluir los debates. Este plazo es para las negociaciones, no para la entrada en vigor de aranceles revisados.

En particular, el líder de la oposición conservadora preguntó si el componente universitario condicionaba el resto del acercamiento y cuál sería su efecto para las instituciones británicas. Andy Burnham no anunció una nueva escala en la sesión. El texto de la Cumbre no dice que todos los estudiantes interesados se beneficiarán del arancel nacional, ni de cómo se tratarían las diferencias entre los sistemas universitarios.

El costo de la educación sigue siendo el centro del debate

Universidades Reino Unido, representando escuelas, apoya el objetivo de aumentar el comercio. Sin embargo, su Director Gerente, Vivienne Stern, pidió que el acuerdo abarcara el costo real de la educación y respetara las aptitudes de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La organización recuerda que las universidades no reciben financiación pública para la enseñanza de estudiantes internacionales. Por consiguiente, la cuestión es quién compensaría cualquier diferencia de ingresos.

Erasmus+ no cambia el precio de un plan de estudios completo

El Reino Unido debe participar en Erasmus+ en 2027. El 18 de noviembre se inauguró la convocatoria de solicitudes para instituciones elegibles. Este programa financia la movilidad con instituciones asociadas. No establece la tasa de inscripción para un estudiante que envía directamente su solicitud para un grado completo en el extranjero.

Para el registro en el Reino Unido, el estado arancelario sigue dependiendo de las reglas en vigor y la situación del candidato. Por lo tanto, un estudiante europeo admitido en un curso británico no puede introducir una reducción anunciada en su presupuesto: la cumbre no fijó ninguno. Por el lado británico, las solicitudes de capacitación en la Unión siguen sujetas a las normas del país e institución de que se trate.

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