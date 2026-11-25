Las estadísticas presentadas en Berlín incluyen más de 142.800 mujeres y niñas víctimas de violencia doméstica en 2025. Las medidas de protección entran en vigor en diferentes fechas, desde el brazalete electrónico hasta el acceso gratuito al alojamiento y el asesoramiento.

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The German police identified over 142,800 women and girls who were victims of violence by a partner or ex-partner in 2025. Los dos informes federales presentados el martes 24 de noviembre en Berlín también detallan el aumento de la violencia en línea. Con motivo del Día Internacional del 25 de noviembre, el Gobierno aclaró qué arreglos se dispondrán en 2027 y que sólo abrirá nuevos derechos en 2032.

What Police Statistics Count

El registro federal incluye 280.129 víctimas de la violencia doméstica, todos los géneros, 2,8% más que en 2024. Se distingue de la violencia doméstica, que resultó en 179.940 víctimas, de la violencia doméstica fuera de la pareja, lo que dio lugar a 100.189 víctimas. Las mujeres y las niñas representan casi cuatro de cada cinco víctimas en la primera categoría.

En el caso de la violencia digital, se registran 31.221 mujeres y niñas, casi el 16% más en un año. La policía incluye amenazas, coacción y acoso. Estos datos registran los hechos conocidos por la policía y no todos los hechos. No deben añadirse a cifras conyugales: un acto en línea también puede ser incluido en una relación.

Los homicidios maritales no constituyen un conteo de femicidios

De las 292 personas que murieron como consecuencia de la violencia doméstica, 209 eran mujeres o niñas. En 130 de estos 209 casos, el autor fue socio o ex compañero. The police state that their current statistics do not describe the motive and therefore do not constitute an established count of femicides. En el informe se presenta una definición elaborada por un grupo federal y regional con miras a identificar mejor estos hechos en el futuro.

Pulsera electrónica en 2027, derecho a asistencia gratuita en 2032

Desde el 1 de julio de 2027, los Tribunales de Familia podrán ordenar un brazalete electrónico en ciertos casos de alto riesgo para hacer cumplir la prohibición de acercarse. This mechanism is distinct from the Victims Assistance Act adopted in February 2025. A partir de 2032, la Ley prevé el derecho a la protección y el asesoramiento gratuitos para las mujeres afectadas y sus hijos. El gobierno federal anuncia 2.600 millones de euros en apoyo de los Länder de 2027 a 2036 para desarrollar instalaciones de recepción y servicios de apoyo.

En Alemania, 116.016 ya proporciona acceso gratuito al servicio nacional para las mujeres víctimas de la violencia, 24 horas al día.

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