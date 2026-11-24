En Baalbek, los jóvenes participantes en una campaña de la Fundación Maharat enviaron solicitudes de información a los municipios locales. El experimento, presentado a finales de octubre, muestra cómo hacer un enfoque poco conocido. The responses of the administrations were not published in the Beirut Forum Review.

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En Baalbek, los jóvenes participantes en una campaña de la Fundación Maharat enviaron solicitudes de información a los municipios locales. El experimento, presentado a finales de octubre, muestra cómo hacer un enfoque poco conocido. The responses of the administrations were not published in the Beirut Forum Review.

En Baalbek, la campaña continúa en la ventana

Para los jóvenes que crearon la campaña « Según el informe de la Fundación Maharat publicado el 5 de noviembre, el grupo entrevistó a residentes y funcionarios públicos sobre el derecho de acceso a la información. Dibujó una campaña de sensibilización y sesiones de capacitación antes de presentar solicitudes a los municipios locales.

Es este último gesto que distingue la iniciativa de una campaña limitada a las redes sociales. The group was not content to explain that a right exists: it has initiated the process with the administrations concerned. Maharat informa sobre 70.000 opiniones de su contenido en tres semanas. Esta cifra mide su circulación, no el número de personas que han aprendido a aplicar, ni el número de documentos obtenidos. El balance no indica cuántas solicitudes se han presentado ni si los municipios han respondido.

Solicitar un documento, no una justificación

La Ley del Líbano No 28 de 2017, modificada en 2021, permite a una persona u organización solicitar información por parte de una administración. Los municipios y los sindicatos municipales están entre los organismos interesados. El solicitante no tiene que explicar lo que pretende hacer con el documento. Esto no significa que todos los documentos sean comunicables: la información de privacidad, por ejemplo, es una de las excepciones.

Una solicitud puede referirse a una copia de un documento específico en lugar de a una pregunta general. Por ejemplo, un residente que desee saber qué ha planeado su municipio para el mantenimiento de un jardín público puede indicar la decisión o contrato que busca, el período en cuestión y los medios por los que desea acceder a él. Este ejemplo ilustra el enfoque; la evaluación de Maharat no especifica el tema de las peticiones del Grupo Baalbek.

La Comisión Nacional Anticorrupción propone un formulario para especificar los documentos solicitados y el método deseado de consulta. La solicitud se presenta primero a la administración que contiene el documento. Mantener una copia fechada ayuda a seguir el proceso. La Comisión también propone un formulario de denuncia en caso de denegación de acceso: no sustituye la solicitud original.

Cinco experimentos, resultados a seguir

El grupo Baalbek presentó su labor en un foro celebrado el 24 de octubre en Beirut. Maharat reunió a cinco equipos de Beirut y el Monte Líbano, Baalbek, Akkar, Saida y Trípoli. En Akkar, otro grupo trabajó en la verificación de rumores circulando en WhatsApp. Los equipos de Beirut y el Monte Líbano examinaron las adquisiciones públicas. Cada grupo comenzó por un problema encontrado en su región, en lugar de reproducir la misma campaña.

En Baalbek, el resultado será más concreto que las cifras del público: si las administraciones respondieron y, cuando lo hicieron, qué documentos pusieron a disposición. Por ahora, lo que la iniciativa ha hecho visible es el primer paso: los jóvenes han solicitado documentos en su nombre de los municipios de su región.

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