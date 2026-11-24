Bilal Abdallah propone completar las fechas de nacimiento en pasaportes libaneses sin cambiar el estado civil. No se aplican nuevas reglas.

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El martes 24 de noviembre, el MP Bilal Abdallah presentó un proyecto de ley para complementar las fechas de nacimiento incompletas en pasaportes libaneses. El texto no cambiaría los registros vitales ni los documentos extraídos de ellos. No cambia ningún enfoque en esta etapa.

Una norma propuesta para tres casos

La propuesta, dirigida al Presidente de la Sala, Nabih Berry, pide a la Seguridad General que tome la fecha exacta cuando aparezca en el documento de identidad o en el extracto individual del estado civil. Cuando sólo parte de la fecha se inscribe en estos documentos de apoyo, el texto establece tres reglas:

Si el mes y el año son conocidos pero no el día, el pasaporte indicaría el 15 de ese mes.

Si el día y el año son conocidos pero no el mes, el texto propone mantener el día e indicar julio.

Si sólo se indica un año, el pasaporte mencionaría el 1 de julio de ese año.

El texto también propone aplicar estas disposiciones a los pasaportes todavía válidos, a petición de sus titulares. Esto no constituiría una corrección de la condición civil. Las autoridades competentes conservarían sus prerrogativas sobre los registros y los actos resultantes de ellos.

Qué no cambia para los usuarios

En el memorando explicativo, Abdallah afirma que la ausencia de una fecha completa, especialmente para algunos usuarios mayores, puede complicar los procedimientos de visado. Presentó su propuesta como medio de facilitar la adquisición de un pasaporte con una fecha completa. No garantiza la concesión de una visa.

El depósito no es un voto. El texto prevé la entrada en vigor de su publicación en el Diario Oficial si se aprueba. La Seguridad General no ha anunciado ningún cambio en sus formalidades tras este depósito.

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