Georgina Rizk se convirtió en Miss Universo el 24 de julio de 1971 en Miami Beach. La película del concurso muestra el premio de la corona por Marisol Malaret. En el Líbano, los fotógrafos cubren su regreso y siguen las reuniones oficiales. En 1974, cuatro sellos dieron a esta victoria otro medio de transmisión. Sus patrones no son una cubierta de la coronación filmada en Florida. Muestran cómo la imagen del muñeco beyruthin tuvo lugar en la iconografía postal libanesa.

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El 24 de julio de 1971, Georgina Rizk ganó el concurso Miss Universo en Miami Beach. A los 18 años, el modelo beyrouthin se convirtió en el primer maniquí libanés en ganar el título. La victoria está frente a las cámaras americanas. Su recepción en el Líbano deja otras huellas: un retorno cubierto por fotógrafos, citas oficiales y, en 1974, una serie de sellos.

Georgina Rizk, de Beirut a Miss Universo

El concurso tiene lugar en el Auditorio de Miami Beach, un lugar que alberga grandes programas de televisión. En el archivo filmado de las elecciones, Marisol Malaret, ganador en 1970, da su corona a Georgina Rizk. La fecha del 24 de julio es la fecha dada por el organizador para la ceremonia de la Florida. Hace posible distinguir el momento del arroyo desde el momento en que las noticias llegan a los editoriales libaneses.

La victoria no se limita a pasar ante el jurado. Cuatro días después de la competencia, un archivo de televisión ya localizó a Georgina Rizk en Nueva York, donde respondió a preguntas como Miss Universo. En Miami Beach, las cámaras muestran a un candidato mientras gana. En Nueva York, siguen a un ganador que también se le pide que hable del país que acaba de representar.

En Beirut, un regreso seguido de fotógrafos

El fotógrafo Harry Koundakjian relata, en un testimonio publicado en 2004, habiendo cubierto en el Líbano el regreso de Georgina Rizk después del concurso. Su cuenta, escrita más de treinta años después de los hechos, no establece el día exacto de llegada o el tamaño de la multitud. Atestigua, sin embargo, que el regreso fue objeto de una orden de fotografías, independientemente de las imágenes de la competencia en los Estados Unidos.

Un informe publicado en la primavera de 1972 describe las procesiones, las reuniones con la prensa, los fuegos artificiales y las reuniones oficiales, incluida una audiencia presidencial. Estos rastros iluminan dos formas de recepción: manifestaciones visibles organizadas alrededor de su regreso y la atención de las instituciones libanesas. No dicen lo que todo el país pensó en la victoria.

Los sellos no salen del concurso

En 1974, el Líbano dedicó una serie de cuatro sellos postales a Georgina Rizk. Las copias conservadas muestran valores de 5, 20, 25 y 50 piasters. Dos motivos lo muestran en el vestido libanés, los otros dos se basan en otro retrato. Por lo tanto, la serie no simplemente captura la imagen de la coronación transmitida desde Miami Beach.

La añada de 1971 asociada a la serie se refiere al título ganado, no su año de emisión. Entre la película del concurso y estos cuatro sellos, el retrato de Georgina Rizk también cambia los medios: ya no se trata de mostrar los segundos de lo sagrado, sino de distribuir una imagen elegida en el Líbano.

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