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Martes 24 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas en Beirut.El Consejo de Ministros del Líbano se aplazará hasta el 1o de diciembre. El Ministerio de Finanzas anuncia cambios en cuatro servicios del registro de tierras. In Parliament, the Lebanese and French MEPs agree to continue their exchanges. En Gaza, las autoridades locales anunciaron la muerte de su director de seguridad interna, luego confirmado por Israel. En Ucrania, el último cheque oficial del ataque nocturno en Zaporijjia reportó dos muertes y 48 lesiones.

Líbano: Consejo de Ministros aplazado hasta el 1o de diciembre

La oficina de prensa del Primer Ministro Nawaf Salam anunció que el Consejo de Ministros programado para el jueves 26 de noviembre se reuniría el martes 1 de diciembre. Varios ministros habían pedido un aplazamiento para que pudieran asistir al funeral del Obispo Georges Khodr, programado para el jueves por la tarde. El programa se comunicará más adelante.

El Ministro de Desarrollo Administrativo, Fadi Makki, anunció que presentaría el Plan Maestro del Estado 2030 para su debate el jueves. Refiriéndose a Joseph Aoun, el plan incluye 37 propuestas de reforma, incluyendo el funcionamiento de ministerios y servicios públicos. Todavía no hay pruebas de que el Gobierno examinará esas propuestas en el período de sesiones aplazado.

Registro de tierras: cuatro servicios pertinentes

El ministro de Finanzas Yassine Jaber anunció cambios en los servicios del registro de tierras en Aley, Jezzine, Marjayoun y Tyre. He claims to have brought several cases before the Public Prosecutor ‘s Office at the Court of Cassation and the Central Inspectorate. El comunicado de prensa no especifica el número de personas afectadas, el seguimiento dado a dichas transmisiones, o las nuevas horas en los mostradores.

Los usuarios que encuentren un bloqueo o se les pida que paguen fuera de los derechos oficiales podrán, según el Ministro, remitir el asunto a su secretaría o utilizar la sección « Denuncias » de la Subdivisión de Asuntos de la Tierra. No se anunció el tiempo de respuesta.

Los parlamentarios libaneses y franceses planean nuevas visitas

El martes, el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento libanés recibió una delegación de la Asamblea Nacional Francesa. Al final de la reunión, el MP Fadi Allamé anunció que ambas partes deseaban fortalecer su cooperación e intercambiar nuevas visitas sin un calendario. Las deliberaciones incluyeron debates sobre el sur del Líbano y el período posterior al final del mandato de la FPNUL. No cambiaron el mandato de la fuerza de las Naciones Unidas.

En Debel, la transmisión de las imágenes en disputa

Avichay Adraee, ex portavoz del ejército israelí, dijo el martes que publicar las imágenes filmadas en una escuela de Debel había sido un error. Su declaración critica la transmisión del 22 de noviembre, sin comentar la propia película. Nawaf Salam había condenado la entrada en la escuela y el uso de estudiantes en la comunicación militar. El Ministerio de Educación del Líbano dijo que no se había informado; el municipio indicó que el tiroteo no se había coordinado con la gestión del establecimiento.

Gaza: Director de Seguridad Interna muere

El Ministerio del Interior de Gaza anunció la muerte de Naïm Mohammed Abu Nahl, Director General de Seguridad Interna, a quien atribuyó a una huelga israelí en la ciudad de Gaza. Benyamin Netanyahu y el Ministro de Defensa Israel Katz confirmaron entonces que el ejército israelí lo había matado. Este anuncio no forma parte de la declaración anterior publicada por la agencia palestina WAFA en otros episodios.

Zaporijjia: dos muertos y 48 heridos

La administración regional anunció el martes a las 2 p.m. hora local que el ataque ruso nocturno en Zaporijjia había matado a dos personas y herido a 48 otros, incluyendo cuatro niños. Hay cinco casas y 18 casas dañadas. Este es un ataque separado del reportado el lunes contra un edificio que albergaba un hospital en una parada.

CAN 2025: Senegal recupera su título

El Tribunal Arbitral de Deporte falló a favor de la Federación de Fútbol de Senegal, según su Secretario General Matthieu Reeb. Senegal había ganado las finales 1-0 después de una prórroga el 18 de enero en Rabat. The appeal jury of the African Football Confederation then recorded a 3-0 in favour of Morocco after declaring Senegal a package. El equipo senegalés dio la bienvenida al veredicto el martes. En esta etapa no se podían consultar todas las razones del laudo.

España: El Gobierno aprueba una licencia de nacimiento más prolongada

El Gobierno español ha aprobado un cambio de 19 a 20 semanas de licencia de nacimiento y cuidado para cada padre, y de 32 a 34 semanas para familias monoparentales. La fecha y forma efectivas de aplicación deben confirmarse en el texto oficial.

Cobertura: El Gran Serail en Beirut, 12 de agosto de 2017. Archivo fotográfico, Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Libnanews de vestir.

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