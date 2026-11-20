El jueves 19 de noviembre, la Ópera de Damasco acogió un homenaje a Fairouz. El cantante Nirmin Chawki, la Orquesta de Arte Siria y el coro Atr han tomado varias canciones bajo la dirección de Hussein al-Qaddour. Una secuencia confiada a los niños recordó el lugar de este repertorio en la memoria musical siria.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En la Ópera de Damasco, la Orquesta de Arte Siria, el coro Atr y el cantante Nirmin Chawki reanudaron las canciones de Fairuz el jueves 19 de noviembre. La noche, organizada con ocasión de su cumpleaños, dio lugar a las voces de los niños. Fairouz fue el destinatario del homenaje, no el intérprete del concierto.

Una apertura dedicada a Damasco

Nirmin Chawki abrió la noche con Ham ya dha al-saïfUna canción dirigida a Damasco. El conjunto entonces alternaba piezas de carácter diferente. El programa pasó por el muachah andalucía Lama bada yatathanna, entonces por canciones asociadas con Fairouz como Natarouna ktir y Fi qahwa aal-mafraq. La primera canción se refiere directamente a la ciudad que recibe el concierto; la siguiente también hizo que las canciones de escenario sonoro y los aires se familiaricen fuera del teatro.

El jefe Hussein al-Qaddour dirigió la Orquesta de Arte Siria y el coro Atr. Le dijo a la agencia pública siria que la selección tenía la intención de representar varios períodos del repertorio, manteniendo su carácter melódico en una lectura orquestal. El Ministerio de Cultura de Siria patrocinó la noche, organizada por JME. Este dispositivo reunió así a un solista, una orquesta y varios conjuntos de voces, no una nueva representación de Fairouz.

Los niños tenían su propia secuencia

Niños cantados Tiri ya tayyara y Qamra ya qamra. Su intervención no se limitó a un acompañamiento del solista: fue una secuencia del programa, distinta de los pasajes coral y orquestal. Los informes dan diferentes nombres para el grupo de niños. Están de acuerdo en su participación, sin permitir la retención de un personal específico.

Esta elección cambió la forma en que se oyó el repertorio. Canciones que el público conocía por una sola voz fueron distribuidas entre la orquesta, un coro y intérpretes más jóvenes. El programa no cubrió toda la carrera del cantante; Él reunió canciones infantiles, aires más íntimos y un homenaje a la ciudad. No hay elemento para ver el anuncio de un retorno de Fairouz en el escenario.

Desde la escena de Damascene hasta el disco

El enlace con Damasco no salió de este concierto. La Bibliothèque nationale de France conserva grabaciones publicadas en 1962 bajo el título Festival Internacional de Damasco. Fairouz apareció en la canción, acompañado por la orquesta y los coros. El catálogo proporciona la fecha de publicación y los intérpretes; no solo da la fecha exacta de cada beneficio registrado.

El viaje del artista publicado por su sello también menciona una actuación en la Feria Internacional de Damasco en 1963. Ambos marcadores arrojan luz sobre la relación entre la escena de Damasceno y el repertorio que circulaba en disco. En noviembre de 2026, ya no era la misma distribución: la noche de la Ópera reanudó estos enlaces a través del trabajo de los intérpretes sirios y la participación de un coro infantil.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews