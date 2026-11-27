En el Líbano no todos los niños refugiados forman parte del mismo sistema escolar. Los enfoques de la escuela estatal y los datos del OOPS no abarcan al mismo público.

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En el Líbano, un niño sirio que solicita un lugar en una escuela pública y un niño refugiado palestino educado por el OOPS no pasan por la misma red. La reingreso 2026–27 renovó una derogación para algunos estudiantes sirios cuya estancia se está regularizando. El organismo que dirige las escuelas palestinas publica un examen del año escolar anterior. Esta información no dice cuántos estudiantes han encontrado un lugar este otoño o cuántos siguen asistiendo a los cursos.

En el público, el registro depende del servicio realmente ofrecido

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó el 2 de octubre de que la matrícula de estudiantes no libaneses estaba abierta para 2026–27. Para los sirios, el Consejo de Ministros ha ampliado un mecanismo que permite el registro durante ciertos procedimientos para regularizar la estancia. El ACNUR afirma que la familia debe poder demostrar a la escuela que ha iniciado estos pasos con la Seguridad General. El Comité recomienda que el Estado Parte aplique a la institución ya atendida o a una escuela pública que ofrezca el rango educativo pertinente.

Este permiso de registro no significa que cada escuela tenga un lugar o que todas las zonas de tiempo estén abiertas de la misma manera. La escuela pública y la educación técnica o profesional tampoco utilizan el mismo circuito de matriculación. Si una familia se mueve, la transferencia del archivo, la distancia y los lugares disponibles pesan sobre la recuperación real.

El OOPS no cubre la misma población

Para 2025–26, el OOPS informó de que había matriculado a 34,541 estudiantes en 60 escuelas del Líbano, del primer año al último ciclo escolar. Esta cifra incluye 3.036 refugiados palestinos de Siria. Estos niños pertenecen a la categoría palestina en el balance de la agencia: agregarlos al número de estudiantes sirios en la red pública distorsionaría la comparación. La cifra del OOPS es la del año pasado, no un registro de asistencia de noviembre.

El Organismo cita los problemas relacionados con los desplazamientos, el trabajo infantil y la protección como factores que debilitan la educación. El acceso a la red pública plantea, por su parte, la cuestión de las habitaciones, el rango educativo y la ruta a una institución que puede acomodar al estudiante. Estos factores no permiten que la ausencia de un niño se atribuya a una sola causa.

Qué medir después de la escuela

Education Cannot Wait anunció el 20 de noviembre un programa para aproximadamente 59.000 niños afectados por crisis, incluida la asistencia para la captura y el transporte. Este número es un objetivo programático, no un total de alumnos que ya regresan en clase. Para comparar la continuidad entre las dos redes, se deben realizar encuestas agregadas durante el mismo período: lugares asignados, semanas de cursos asegurados, ausencias prolongadas y transferencias. Ni la opinión del ACNUR sobre el registro ni el balance anual del OOPS proporciona esta comparación para el 2026 de noviembre.

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