El INSEE estima que la inflación francesa es del 2,9% durante un año en noviembre. Los productos frescos aumentarían en 9,4%, en comparación con 0,2% para el resto de la dieta. La energía sigue siendo cara a pesar de una desaceleración. Los datos también distinguen entre los cambios de precio y el volumen de las compras domésticas en Francia.

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La inflación en Francia disminuiría del 3,4% en octubre al 2,9% en noviembre, según la estimación del INSEE publicada el 27 de noviembre. Sin embargo, los productos frescos costarían 9,4% hace más de un año y energía 19.2% más. El promedio nacional disminuye más de un mes, pero no todos los hogares gastan la misma parte de su presupuesto en estos gastos.

Precio de productos frescos: +9,4% año tras año

La estimación de noviembre distingue dos movimientos. Los precios de la alimentación aumentarían un 1,3% al año, después del 1,2% en octubre. En este total, los productos frescos aumentarían de +8.0 % a +9,4%. El resto de la alimentación se ralentizaría de +0,3% a +0,2%. Por lo tanto, una compra centrada en productos frescos no evoluciona como el elemento alimentario en su conjunto.

La diferencia se debe principalmente a la composición del índice. Los alimentos representan el 14,85 % de la cesta de referencia del INSEE en 2026, pero los productos frescos representan el 1,70 % de la cesta total. El resto de la dieta pesa 13.15%. Un gran cambio de precio en un artículo relativamente pequeño puede ser muy visible para los consumidores que compran regularmente y mueven sólo unas pocas décimas del índice general.

Cambios durante 12 meses en Francia, como porcentaje. 2026 de noviembre: estimación provisional del INSEE. Puesto Noviembre 2025 Octubre 2026 Noviembre 2026 Todos los precios +0.9 +3.4 +2.9 Alimentos +1.4 +1,2 +1.3 Producción fresca -2.8 +8.0 +9.4 Otros alimentos +1.9 +0.3 +0.2 Energy -4.6 +24.1 +19.2 Servicios +2.2 +2.6 +2.3

El punto de partida también cuenta. Para noviembre de 2025, los precios de los productos frescos habían caído en un 2,8% durante un año. Tras esta disminución y el aumento estimado del 9,4% al año después, se estimó un aumento del 6,3% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2026. Este cálculo no reduce el aumento anual. No lo confunde con precios más altos durante dos años y no indica el precio de un producto en particular.

Los productos petroleros disminuyen el índice, el gas es la excepción

La energía sigue siendo el mayor aumento anual entre los principales grupos de índices: 19,2% en noviembre. Pero el aumento fue del 24,1% en octubre. INSEE atribuye la desaceleración a la fuerte desaceleración de los precios del petróleo. Por el contrario, los precios del gas se acelerarían. Por lo tanto, la cifra global de energía no se aplica a todos los contratos o a todos los modos de calefacción.

En comparación con octubre, el índice global caería en un 0,7%, después de un aumento del 0,4% del mes anterior. La disminución de los productos petroleros y la disminución estacional de los precios del transporte contribuyeron a esta disminución. En paralelo, el INSEE señala que los precios de los alimentos son casi estables durante el mes. La comparación con octubre y noviembre 2025 responde a dos preguntas diferentes. Incluso pueden tener signos opuestos: los precios pueden caer más de un mes y permanecer más altos que un año antes.

El presupuesto de un hogar no es la canasta de referencia. Un hogar que gasta más que el promedio en combustible o calefacción puede experimentar un aumento de precio más alto que el CPI. Un hogar cuyo gasto se concentra en productos manufacturados no experimenta la misma tendencia: sus precios caerían en 0,2% durante un año. Esto no es suficiente para calcular la inflación. Esto requeriría sus cantidades, los artículos seleccionados y las tasas reales cargadas a ellos.

Precios y cantidades: dos medidas del presupuesto del hogar

En una publicación separada el mismo día, el INSEE informó de que el consumo de bienes de hogar se mantuvo estable en volumen en octubre, después de -0,9% en septiembre. Las compras de energía disminuyeron en un 2,9% en volumen, y el Instituto cayó marcadamente para combustibles en un contexto de altos precios. Las compras de alimentos eran casi estables, menos del 0,1 por ciento. Por el contrario, los productos manufacturados crecieron un 1,3% después de su caída en septiembre.

La publicación sobre consumo lleva el efecto de los precios para estimar variaciones en las compras. No dice si el gasto en euros de un hogar determinado ha disminuido. Una reducción de las cantidades consumidas puede coexistir con una factura estable o superior. Estas cifras abarcan octubre, mientras que los precios provisionales son para noviembre: ninguna de las dos encuestas es capaz de establecer la respuesta de los hogares al cambio de precio de noviembre.

Para comparar dos entradas, la medida útil es el precio a la cantidad constante: kilo, litro o moneda del mismo formato. Para la energía, se debe distinguir la parte fija de una suscripción y el precio del consumo. Esta lectura no reemplaza el índice nacional; indica qué parte de la diferencia en una factura proviene del precio unitario y qué parte proviene del volumen consumido o de la composición de la cesta.

El índice armonizado, utilizado para comparar los países europeos, aumentaría un 3,2% durante un año. Esto no es una segunda estimación de la misma canasta: el tratamiento de los gastos de salud, en particular, difiere. Para noviembre, el INSEE debe publicar las cifras finales el viernes 11 de diciembre. La estimación provisional no debe utilizarse para la valoración contractual.

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